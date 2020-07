La société London Power de Sadiq Khan recrute 3000 clients au cours de ses six premiers mois

London Power, le fournisseur d’énergie lancé par le maire de Londres Sadiq Khan au début de cette année, a convaincu près de 3000 Londoniens de passer à son service au cours de ses six premiers mois d’exploitation.Le fournisseur d’énergie, géré dans le cadre d’un partenariat entre Octopus Energy et City Hall, a été lancé pour fournir aux Londoniens de l’électricité verte à un «prix équitable». Londres a l’un des taux les plus bas de changement de fournisseur et un grand nombre de ménages utilisent des compteurs à prépaiement, une situation qui laisse plus d’un Londonien sur dix dans la précarité énergétique. .Le bulletin i coupe à travers le bruitNewham a le plus haut niveau de précarité énergétique en Angleterre et six autres arrondissements de Londres (Brent, Waltham Forest, Haringey, Redbridge, Ealing et Harrow) sont dans les 10 pour cent les pires. aux ménages en offrant aux résidents les tarifs fixes et de prépaiement les moins chers du marché. Les bénéfices doivent être investis dans des projets communautaires pour lutter contre la précarité énergétique.Londres a l’un des niveaux de précarité énergétique les plus élevés du pays (Photo: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / Getty) Covid retarde être un défi. Dans une ville de près de neuf millions d’habitants, seuls 2 920 foyers ont déménagé à London Power au cours des six mois écoulés depuis janvier 2020. Par comparaison, Bulb, la start-up d’énergie verte lancée en 2015, compte plus d’un million de clients. la pandémie les avait obligés à «réduire» leurs projets de promotion de la nouvelle société, mais a déclaré qu’elle prévoyait que London Power «continue à développer» sa clientèle à l’avenir. London Power propose cinq tarifs, y compris un plan annuel fixe, un plan de remboursement anticipé, un plan «neutre en carbone» qui compense l’utilisation du gaz naturel et un plan de deux ans. Tous sont à 100% de l’électricité renouvelable. Chaque ménage inscrit à London Power économisera en moyenne 708 kg de CO2, soit 354 arbres, au cours de l’année, a déclaré la société.

