La signature de Klopp 2018 encore à jouer pourrait enfin avoir une chance à Liverpool – .

in

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

En 2018, Liverpool a achevé la signature d’un jeune de 16 ans nommé Billy Koumetio des États-Unis d’Orléans, à la suite d’un essai réussi, comme l’a déclaré Goal.

Deux ans plus tard, et l’adolescent n’a pas encore fait une apparition pour la première équipe.

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

mariée

735136

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

/static/uploads/2020/11/676620_t_1604944041.jpg

676620

centre

Ce n’est pas du tout une fouille chez Jurgen Klopp. Il n’y avait auparavant aucune raison pour qu’un joueur aussi inexpérimenté soit immédiatement jeté dans la première équipe, en particulier avec Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho et, anciennement, Dejan Lovren, dans l’équipe.

Cependant, tous ces noms sauf un sont maintenant soit blessés, soit ne sont plus au club.

Les champions de Premier League ont subi une malchance incroyable avec des blessures après avoir perdu Van Dijk, Fabinho et maintenant Gomez après sa blessure au genou en Angleterre.

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Cependant, ce pourrait être le moment pour Koumetio de briller.

Bien sûr, Nathaniel Phillips et Rhys Williams sont devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Cependant, Klopp sera soucieux de ne plus perdre ses options déjà minces, la rotation sera donc à l’ordre du jour.

Tout à coup, Koumetio a été poussé de plus en plus dans l’ordre hiérarchique, au point où Klopp pourrait lui donner quelques minutes en équipe première si Liverpool est en croisière et que l’Allemand veut reposer Matip, Phillips ou Williams.

Dans d’autres nouvelles, « Beaucoup de demandes »: les loups attendent des offres de janvier pour un jeune « exceptionnel »

Partager : Tweet