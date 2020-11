« La seule organisation rentable » – Le président de TSM compare TSM à 100 voleurs

Il y a toujours eu une concurrence énorme entre les organisations de sport électronique, non seulement en termes de leadership dans les jeux populaires, mais aussi en termes de réussite commerciale. Actuellement, Cloud 9, Team Liquid, TSM et 100 Thieves sont dans les échelons supérieurs du monde de l’eSport.

Récemment, le président de TSM, Leena Xu, a fait un retour féroce à une personne qui a comparé son organisation à celle de 100 Thieves sur Instagram.

«En 2 ans, regardez ce que 100 Thieves a fait pendant que TSM a pris du retard sur tout le monde sous votre direction, mais continuez à faire du mannequinat.»

Maintenant, un commentaire comme celui-ci exaspérerait n’importe qui. De plus, Leena a fait sa part pour l’organisation, et c’est l’une des meilleures de la scène en ce moment. Son organisation a été l’un des principaux noms de presque tous les grands titres d’eSport. Elle a riposté avec un retour confiant au commentaire en disant: « TSM est la seule organisation rentable. »

La présidente de TSM, Leena Xu, défend farouchement son organisation dans une boîte de commentaires aller et retour sur Instagram

C’est peut-être à cause de cela qu’elle a dû retirer son commentaire. Dans ses commentaires, elle a farouchement défendu son organisation tout en se vantant des exploits de son équipe sur celle de 100 voleurs.

Dans l’un de ses commentaires, elle a déclaré:

«Regardez leur (100 voleurs) puis regardez la nôtre, regardez leur division FN, regardez la nôtre, regardez leur division Apex / R6 / Smash / influenceurs puis regardez la nôtre. Nade est mon ami et oui, ils ont des produits de mauvaise qualité, mais comparez tout. De plus, notre installation ouvrira ses portes plus tard cette année et vous pouvez également comparer cela.«

L’établissement en question est le dernier établissement de 50 millions de dollars construit pour son organisation. Elle en a sorti une vidéo peu de temps après que 100 Thieves aient dévoilé la leur, qui coûte environ 35 millions de dollars.

Il y a un doute minime sur le leadership de Leena dans son organisation. Elle a contribué à enrichir la plupart des listes. Cependant, affirmant carrément que son organisation était « la seule organisation rentable » est probablement allé un peu trop loin.

