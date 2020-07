La série Vivo X50 se mondialise: vous voulez un téléphone avec un appareil photo à cardan?

Vivo a annoncé le lancement des X50 et X50 Pro sur les marchés mondiaux.

Les téléphones arriveront sur les marchés EMEA et APAC au cours des trois prochains mois.

Le X50 Pro dispose d’un appareil photo principal de 48 MP avec un système de stabilisation de type cardan.

Vivo a lancé la série X50 en Chine le mois dernier et a suivi un lancement indien plus tôt dans la journée. Maintenant, la société a annoncé la disponibilité mondiale de la série.

Tout comme l’Inde, les utilisateurs mondiaux n’obtiendront pas le Vivo X50 Pro Plus. C’est dommage car le modèle Plus intègre la caméra principale Samsung GN1 50MP, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le chipset phare Snapdragon 865.

Au lieu de cela, les utilisateurs mondiaux recevront le Vivo X50 et le X50 Pro standard.Les deux appareils sont équipés d’un écran FHD + OLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un appareil photo à zoom optique 2x, d’un appareil photo selfie 32MP, de 8 Go de RAM, de 128 Go ou 256 Go de stockage et charge de 33 W.

Mais le X50 Pro est l’appareil le plus riche en fonctionnalités autrement, avec un appareil photo principal de 48 MP avec stabilisation de type cardan, ainsi qu’un appareil photo périscope 5x en plus du tireur 2x. Vous obtenez également une batterie de 4 315 mAh ici par rapport au pack de 4 200 mAh du X50.

Le Vivo X50 Pro est livré avec un processeur Snapdragon 765G, mais on ne sait pas quel chipset nous trouverons sur le X50. Le téléphone a été lancé en Chine avec le SoC Snapdragon 765G, mais est arrivé en Inde aujourd’hui avec le processeur Snapdragon 730 uniquement 4G. Nous avons demandé à Vivo de clarifier le chipset du X50 et mettrons à jour l’article en conséquence.

Vivo indique que les deux téléphones seront mis en vente dans les régions EMEA et APAC « au cours des trois prochains mois », notant spécifiquement l’Inde et l’Indonésie. Nous avons demandé à l’entreprise des détails sur les prix et ajouterons ces informations si / quand ils nous reviendront.

