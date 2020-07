La série télévisée Child’s Play arrive en 2021 – / Film

Chucky, les Un jeu d’enfant Série télévisée provenant du créateur Don Mancini, a une nouvelle date de première et non pas une mais deux maisons différentes. Un nouveau teaser révèle que le spectacle arrivera l’année prochaine, 2021, et ce sera sur les deux réseaux USA et SYFY. Comme le révèle le communiqué de presse, « c’est un mal trop grand pour jouer sur un seul réseau. » Découvrez le teaser ci-dessous.

Même si le Un jeu d’enfant La franchise a été redémarrée l’année dernière, la série originale est toujours vivante et meurtrière. Don Mancini, le gars qui a créé Chucky et qui a contribué à l’écriture de chaque entrée de la franchise (sauf pour le redémarrage), amène maintenant la poupée tueuse préférée de tout le monde sur le petit écran avec Chucky. Non seulement le spectacle a Mancini dans les coulisses, mais il ramène également l’acteur de voix original de Chucky Brad Dourif. Jennifer Tilly, qui est apparue dans tous les films de la série depuis Épouse de Chucky, est de retour également.

Voici le synopsis de l'émission:

Après qu’une poupée Chucky vintage soit apparue lors d’une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

La série n’a pas encore de date de sortie complète, mais nous savons maintenant qu’elle arrivera en 2021. Nous savons également qu’elle sera diffusée sur deux réseaux différents – USA et SYFY. C’est très inhabituel, mais si cela permet à plus de gens de regarder l’émission, tant pis.

« Avec cette émission de télévision, notre mission a été de préserver la simple effarouchement du film original ou des deux premiers films », avait déclaré Mancini. « Mais en même temps, continuez avec cette tapisserie en constante expansion d’une histoire cohérente que nous avons tournée au cours de sept films et d’une trentaine d’années. Je pense que les fans vont vraiment adorer voir les nouveaux personnages que nous introduisons dans ce royaume et juste pour voir comment ils sont sortis de nos personnages classiques. «

Pour des raisons que je ne peux même pas expliquer complètement, Un jeu d’enfant la franchise est ma série d’horreur préférée. Oui, je sais que certains des films de la saga sont médiocres, mais j’ai toujours eu un faible pour Chucky et ses manigances meurtrières. J’ai même pensé que certaines parties du remake étaient agréables. Cela dit, je suis ravi que Mancini soit toujours très impliqué dans le maintien de la série originale, et j’ai hâte de voir comment Chucky il s’avère que.

