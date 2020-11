La série Teen Mystery se dirige vers Hulu – / Film

Les Hardy Boys sont de retour, sous forme de Hulu. Les histoires classiques de deux frères résolvant des mystères font l’objet d’une mise à jour moderne via cette nouvelle série Hulu, dans laquelle le frère Frank (16) et Joe (12) Hardy «ont entrepris de découvrir la vérité derrière la récente tragédie qui a changé leur vie. et, ce faisant, découvrez quelque chose de bien plus sinistre. Regarder Les Hardy Boys bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce de Hardy Boys

Les Hardy Boys existent depuis 1927, à l’origine comme des personnages de livres créés par Edward Stratemeyer. Finalement, une équipe d’écrivains fantômes a repris la série, tous écrivant sous le pseudonyme de Franklin W. Dixon. Il y a eu plusieurs adaptations télévisées différentes basées sur les livres, et voici maintenant une autre, via Hulu.

Cette nouvelle Garçons Hardy étoiles de la série Rohan Campbell et Alexandre Elliot comme les frères détecteurs. Voici le synopsis (via People):

Lorsqu’une tragédie familiale frappe, Frank, 16 ans, et Joe, 12 ans, quittent la grande ville pour rejoindre la ville natale de leurs parents, Bridgeport, pour l’été. Tout en restant avec leur tante Trudy (Bea Santos), leur été s’arrête rapidement lorsqu’ils découvrent que leur père, le détective Fenton Hardy (James Tupper de Big Little Lies) a mené une enquête secrète. Réalisant que leur père est peut-être sur quelque chose, les garçons et certains amis prennent sur eux de lancer leur propre enquête – et tout le monde en ville est un suspect.

« Nous rencontrons Frank et Joe au début, l’histoire d’origine des garçons que nous connaissons et aimons dans les livres », a déclaré Rohan Campbell. «Ce chapitre particulier est plein d’amitié, de famille, d’aventure et d’une tonne de cœur, et nous rejoignons les garçons dans l’un de leurs voyages les plus difficiles à travers la fraternité. Nous arrivons à être là avec eux alors qu’ils entrent dans l’inconnu.

« Les Hardy Boys est un mélange d’un tas de genres différents. Mais l’aspect principal de la série est un polar classique, donc juste au moment où vous pensez que vous l’avez compris, il y a une torsion », a ajouté Alexander Elliot« Il y a aussi beaucoup de comédie et d’action, mais parfois il peut faire sombre et dramatique. C’est donc à peu près un mélange de tout ce que vous voudriez dans une émission.

Basé sur la bande-annonce ci-dessus, Les Hardy Boys prend son matériel un peu au sérieux. Il n’y a pas Riverdale-style camp ici – juste une histoire simple sur deux frères essayant de résoudre un mystère.

«Bien que nous soyons ravis d’apporter une nouvelle approche Les Hardy Boys, nous voulions également évoquer un sentiment de nostalgie. La série reste fidèle aux thèmes par excellence des Hardy Boys: l’amour fraternel, l’amitié et bien sûr la résolution de mystères », a déclaré la productrice exécutive Joan Lambur.

Les Hardy Boys premières sur Hulu 4 décembre.

