La série Social Distance arrive sur Netflix – / Film

Remarque à Hollywood: peut-être, juste peut-être, nous n’avons pas besoin de divertissement basé sur la distanciation sociale pour le moment. Ou jamais vraiment. Mais cela n’arrêtera pas Netflix, qui va de l’avant avec une «série d’anthologie de quarantaine» de Orange est le nouveau noir créateur Jenji Kohan. La série s’appelle Distance sociale, et promet de se concentrer sur la «nouvelle réalité bizarre et déroutante que nous vivons tous».

Que cela nous plaise ou non, nous ne manquerons pas d’obtenir plus de quelques films et émissions de télévision sur le thème de la distorsion sociale / coronavirus dans un avenir pas trop lointain. Exemple: Netflix vient de commander Distance sociale, une «série d’anthologie en quarantaine» de l’équipe de production derrière Orange est le nouveau noir. Et de quoi s’agit-il? Il n’y a pas encore d’informations à ce sujet.

Voici ce que nous savons: tout se fait à distance. Réalisateur Diego Velasco dirigera de la maison, tandis que showrunner Hilary Weisman Graham dirige le spectacle depuis sa demeure et les acteurs se filment eux-mêmes dans leurs domiciles respectifs. Graham, Jenji Kohan, Tara Herrmann et Blake McCormick sont tous producteurs exécutifs (et, vous l’aurez deviné, ils produiront à domicile).

L’équipe derrière le spectacle a publié la déclaration suivante:

Nous sommes passionnés par la recherche de connexions car nous restons tous à distance. Nous avons été inspirés pour créer une série d’anthologie qui raconte des histoires sur le moment actuel que nous vivons – les histoires uniques, personnelles et profondément humaines qui illustrent comment nous vivons ensemble, ensemble. Nous nous mettons au défi de faire quelque chose de nouveau: créer et produire virtuellement afin que nos acteurs et notre équipe puissent rester en bonne santé et en sécurité. L’expérience de l’éloignement social est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle n’est la même. À travers un large éventail de contes et de moments, certains sismiques et certains mondains, nous espérons capturer un moment dans le temps. Et nous espérons que la distance sociale aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres.

Toutes les productions de Netflix ont été fermées pour le moment et pourraient le rester dans un avenir prévisible. Dans cet esprit, je suppose qu’il est logique que le service de streaming soit all-in sur une idée comme celle-ci. Mais cela n’en fait pas un bien idée. Pour être honnête, le manque évident d’informations réelles concernant l’émission n’aide pas non plus, et peut-être Distance sociale nous surprendra tous.

Articles sympas du Web: