La série Samsung Galaxy S20 reçoit une mise à jour de sécurité de novembre

Mise à jour: 3 novembre 2020 (00 h 10 HE): Samsung est en train de mettre à jour (h / t SamMobile) la série Galaxy S20 avec le correctif de sécurité de novembre. La mise à jour est déployée sur les téléphones qui utilisent One UI 2.5 et non la version bêta publique de One UI 3.0.

Il porte la version du firmware G98xxXXS5BTJ4, est actuellement disponible dans certaines parties de l’Europe. Cependant, comme pour toutes les mises à jour de Samsung, une plus grande disponibilité de cette dernière OTA peut être attendue dans les prochains jours.

Hormis les correctifs de sécurité, la mise à jour ne comporte aucune nouvelle fonctionnalité ou amélioration. Samsung a déjà confirmé que One UI 3.0 sera déployé dans le courant du mois, il attendra donc probablement jusque-là pour annoncer les fonctionnalités majeures.

Article original: 25 février 2020 (13 h HE): Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S20! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles pour le Samsung Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Nous vous dirons quelles sont les versions actuelles du logiciel pour chaque appareil et vous informerons également que de nouvelles mises à jour sont en cours de déploiement.

Gardez à l’esprit que les mises à jour du Samsung Galaxy S20 sont généralement déployées sur les trois appareils en même temps. Cependant, différentes variantes des appareils – telles que les versions de marque de l’opérateur et les versions déverrouillées – voient généralement les mises à jour à des moments différents.

Mises à jour Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Version stable actuelle: Android 10

Android 10 Quand les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra recevront-ils Android 11?: Novembre 2020 (estimé)

Samsung a lancé la famille de téléphones Galaxy S20 le 11 février 2020. Les précommandes pour les appareils ont commencé le 21 février et les appareils arriveront dans les magasins le 6 mars. Chaque appareil de la famille sera lancé avec Android 10 prêt à l’emploi ( écorché avec One UI 2.0 de Samsung, bien sûr).

Samsung est devenu beaucoup plus rapide et plus régulier avec les mises à jour logicielles ces derniers temps. Nous avons vu les familles Galaxy S10 et Galaxy Note 10 obtenir Android 10 en un temps record pour l’OEM. En tant que tel, il est raisonnable de supposer que le lancement d’Android 11 sera encore plus rapide cette année. Bien que nous ne puissions faire aucune promesse, il est probable que la mise à jour du Samsung Galaxy S20 vers la dernière version d’Android arrivera avant la fin de 2020.

Avant même que la famille de téléphones Galaxy S20 n’atteigne les tablettes des magasins, Samsung a déjà commencé à publier sa première mise à jour. Selon Aide Tizen, la mise à jour est en cours de déploiement sur les appareils sud-coréens S20 Ultra et corrige quelques problèmes de caméra tout en fournissant le correctif de sécurité Android de mars. Cela signifie que lorsque vous sortirez votre Galaxy S20 Ultra de la boîte le 6 mars, une mise à jour vous attendra probablement.

Verizon a également commencé à publier une mise à jour préliminaire de ses variantes Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra le 2 mars. La mise à jour apporterait des améliorations de performances aux deux appareils et comprend le correctif de sécurité de mars.

Peu de temps après, toute la gamme T-Mobile Galaxy S20 a également commencé à recevoir le correctif de sécurité de mars. La mise à jour a commencé à se déployer tandis que certains clients chanceux ont obtenu leurs appareils quelques jours avant la date de lancement officielle du 6 mars.

Une deuxième mise à jour préliminaire a également été déployée sur le téléphone Galaxy S20. Il a apporté de nouvelles améliorations aux performances de la caméra et à l’expérience utilisateur globale, y compris des gestes tactiles améliorés.

Suite à la sortie de la série S20, Samsung a envoyé une mise à jour du micrologiciel des variantes Exynos des téléphones. La mise à jour a apporté une nouvelle version de l’application appareil photo (10.0.01.98) sur les trois téléphones Galaxy S20. Il a également corrigé le problème de lenteur de la mise au point automatique auxquels certains utilisateurs étaient confrontés sur les nouveaux produits phares. Les modèles Snapdragon ont obtenu cette mise à jour quelques semaines plus tard, apportant également une expérience de caméra améliorée.

Début avril, Samsung a commencé à déployer une autre mise à jour logicielle pour la famille Galaxy S20. Les utilisateurs ont commencé à recevoir une mise à jour de 435 Mo (numéro de version: G98x0ZHU1ATCT) sur leurs téléphones S20. Selon SamMobile, le journal des modifications a répertorié une expérience de caméra améliorée et le correctif de sécurité d’avril 2020.

Cette mise à jour d’avril a créé un tas de problèmes sur les téléphones S20, en particulier le S20 Ultra qui a commencé à afficher une teinte d’écran verte inhabituelle. Les utilisateurs ont également signalé des problèmes de mise au point automatique et de chargement. Samsung a révoqué la mise à jour le 20 avril pour résoudre les problèmes, puis a publié une nouvelle mise à jour quelques jours plus tard.

Samsung a également publié la mise à jour G98xxXXS2ATD5 à la fin du mois d’avril, apportant le correctif de sécurité de mai 2020 et pas grand-chose d’autre. Le patch de juin a suivi peu de temps après pour les modèles déverrouillés, les modèles de marque de transporteur américain débarquant une semaine plus tard.

Fin juin, Samsung a commencé à proposer une autre mise à jour de la série Galaxy S20 avec les correctifs de sécurité de juillet. En plus du patch, il y avait quelques nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d’utiliser un microphone Bluetooth lors de l’utilisation d’une application d’enregistrement vocal. La mise à jour a également supprimé définitivement la fonction MirrorLink sur les téléphones. Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs de refléter l’affichage de leur smartphone sur l’unité principale de leur voiture.

Le 3 août, Samsung a commencé à déployer les correctifs de sécurité du mois pour les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra dans certains pays. Selon SamMobile, la mise à jour a été initialement déployée sur les modèles Galaxy S20 alimentés par Exynos dans un certain nombre de pays européens. Il aurait également dû frapper les modèles Snapdragon par la suite. Si vous ne l’avez pas encore reçu, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps.

Outre les correctifs de sécurité d’août, la mise à jour de la série Galaxy S20 a également apporté des améliorations en termes de stabilité et de performances.

Le 21 août, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.5 dans la famille Galaxy S20. Il s’agissait d’une grosse mise à jour logicielle pour la série S20 et intégrait un tas de nouvelles fonctionnalités qui ont frappé pour la première fois le Galaxy Note 20 lors de son lancement. La mise à jour a ajouté un mode vidéo Pro amélioré avec la possibilité d’enregistrer des séquences au format 21: 9, de changer la direction du micro de votre téléphone, et plus encore.

One UI 2.5 a également apporté des fonctionnalités telles que DeX sans fil qui connecte votre Galaxy S20 à votre téléviseur, un signet audio pour synchroniser vos notes avec l’enregistrement audio, la possibilité de modifier la durée du mode de prise de vue unique, etc.

Fin septembre, la série Samsung Galaxy S20 a reçu la version du firmware G98xxXXU4BTIB avec le correctif de sécurité de septembre et quelques améliorations de l’appareil photo (h / t SamMobile).

Le 5 octobre, la série Samsung Galaxy S20 (à l’exclusion du Galaxy S20 FE) a accueilli les correctifs de sécurité d’octobre (h / t SamMobile). La mise à jour portait la version de firmware G98xxXXS5BTIJ et n’ajoutait aucune nouvelle fonctionnalité ou optimisation en dehors des correctifs de sécurité mensuels.

Le 7 octobre, Samsung a commencé à déployer la première version bêta publique de One UI 3.0 aux utilisateurs aux États-Unis. Comme détaillé dans une capture d’écran par XDA utilisateur SmileBigNow, la mise à jour est venue juste en dessous de 2,9 Go et avec le numéro de version du micrologiciel G988USQU1ZTJ3.

Une semaine plus tard, la deuxième mise à jour bêta publique de One UI 3.0 a frappé les téléphones Galaxy S20 aux États-Unis, par SamMobile. La mise à jour contenait la version du micrologiciel G988U1UEU1ZTJA. Aucun changement significatif n’a été mentionné dans le journal des modifications, mais la mise à jour a apporté le correctif de sécurité d’octobre.

Vers la fin du mois d’octobre, la série Galaxy S20 a commencé à recevoir sa deuxième mise à jour bêta One UI 3.0. Il portait la version du firmware G98xU1UEU1ZTJG et faisait environ 600 Mo de taille. Aucune nouvelle fonctionnalité majeure n’a été ajoutée avec la mise à jour, à part quelques corrections de bogues.

Voici les versions stables actuelles de chaque appareil de la famille Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra Android 10 Android 11 ATT Oui TBA Sprint Oui TBA T Mobile Oui TBA Verizon Oui TBA États-Unis débloqué Oui TBA International débloqué Oui TBA

