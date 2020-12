La série Samsung Galaxy S20 commence à recevoir la mise à jour Android 11 chez Verizon

Nous savons Samsung a déclaré que la série Galaxy S20 recevrait Android 11 en décembre, mais nous ne nous attendions pas à une confirmation si tôt. On dirait Verizon a fait l’impensable et a commencé le déploiement d’Android 11 sur toute la famille Galaxy S20.

Si vous avez acheté votre Galaxy S20, S20 + ou S20 Ultra de Verizon, vous devriez pouvoir le mettre à jour vers Android 11 dès aujourd’hui. Le grand rouge a publié les journaux des modifications sur son site Web de support et a déclaré que la mise à jour de ses appareils de la série Galaxy S20 le 2 décembre.

Attendez-vous à ce que des améliorations importantes soient incluses dans la mise à jour, telles que Bubbles (l’option d’épingler les conversations afin qu’elles apparaissent au-dessus d’autres applications et écrans), One UI 3.0 (la nouvelle interface utilisateur de Samsung pour le panneau rapide, les barres d’outils, les notifications, les paramètres, etc. ), de nouveaux contrôles de confidentialité et un tas d’autres ajustements visuels.

Avec Android 11, Samsung a inclus le dernier correctif de sécurité dans la mise à jour. Comme toujours, donnez-lui quelques jours si vous ne voyez pas la mise à jour affichée sur votre Galaxy S20 aujourd’hui. Verizon déploie Android 11 par vagues, donc tout le monde ne pourrait pas l’obtenir le 2 décembre.