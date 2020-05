La série Samsung Galaxy Note 20 sera dévoilée sur Internet

– Publicité –



Mises à jour Samsung Galaxy Note 20: Maintenant, voici une bonne nouvelle pour les fans de Samsung du monde entier. La nouvelle est que Samsung lance maintenant quelque chose qui est plus que le téléphone et également le Note 20 Pro lors de l’événement, qui comprend également le Samsung Galaxy Fold 2.

Détails du Samsung Galaxy Note 20

La prochaine est une série de téléphones qui va être une ligne phare majeure de smartphones pour les fans du géant technologique sud-coréen. L’événement Unpacked, où les téléphones sont prêts à être lancés, aurait alors lieu en août 2020. Ensuite, pour la toute première fois dans l’histoire de Samsung, le tout sera un événement en ligne pour leurs téléphones phares.

Ce n’est guère une surprise pour les fans, nous savions tous que Samsung allait lancer la nouvelle série Note 20 en 2020 et le tout serait un événement en ligne. En fait, l’événement Galaxy Unpacked de Samsung en février de cette année pourrait également être une affaire en ligne pour le peuple. Cependant, l’événement où la série S20 de leurs téléphones et même le Galaxy Z Flip ont été lancés, ils ont raté toute l’épidémie de pandémie de quelques semaines et tout s’est déroulé malgré tout.

Le Samsung Galaxy Note 20 sera dévoilé uniquement lors de l’événement en ligne

Ensuite, dans le tout nouvel événement non emballé, la société devrait lancer plus que la série Galaxy 20 et même le Note 20 Pro. Les fans de la société pourraient même voir la marque lancer également la nouvelle galaxie Fold 2. mais, pour l’instant, il n’y a pas de date exacte pour l’événement pour l’instant. De plus, comme il n’y a pas beaucoup de valeur à réserver à l’avance, les fans ne verront pas non plus de date de lancement pour les nouveaux téléphones.

Donc, je voudrais dire qu’ils devraient attendre les dates de sortie des fonctionnaires.

