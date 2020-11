La série Redmi Note 9 5G annoncée: la superstar du budget de Xiaomi obtient la 5G

Crédit: Fourni par Xiaomi

La série Redmi Note de Xiaomi est sans doute la famille d’appareils la plus réussie du portefeuille Scope, offrant constamment beaucoup de succès pour pas beaucoup d’argent. Nous n’avons pas encore vu de téléphones Redmi Note compatibles 5G, mais cela change aujourd’hui.

La société a dévoilé deux téléphones compatibles 5G dans la série Redmi Note, à savoir le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9. Ces téléphones ne doivent pas être confondus avec les Redmi Note 9 et Note 9 Pro compatibles 4G publiés plus tôt cette année, avec la connectivité cellulaire étant l’une des nombreuses différences entre les deux familles.

Redmi Note 9 Pro augmente la valeur de la caméra

Le Redmi Note 9 Pro est l’appareil le plus performant annoncé par la sous-marque Xiaomi aujourd’hui, avec un processeur Snapdragon 750G, 6 Go à 8 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage UFS 2.2 extensible. Xiaomi promet également une sorte de système de refroidissement liquide, les performances devraient donc se maintenir au fil du temps.

Vous obtenez également un écran LCD de 6,67 pouces à 120 Hz (avec prise en charge de la fréquence d’images adaptative), tandis qu’une batterie de 4820 mAh maintient les lumières allumées. Heureusement, une charge filaire de 33 W signifie que vous pouvez être rechargé à partir de zéro pour cent en 58 minutes respectables.

Le principal argument de vente pourrait bien être l’appareil photo principal 108MP, car le téléphone utilise le nouveau capteur de caméra Isocell HM2 de Samsung (pixels 1 / 1,52 pouce, 0,7 micron). Ce capteur a des pixels plus petits que les précédents capteurs 108MP, mais Xiaomi s’appuie sur une technologie sans binning qui combine les données de neuf pixels adjacents en un seul. Cela signifie donc que vous obtenez des images équivalentes à une caméra pixel 12MP 2,1 microns.

Cependant, vous pouvez toujours capturer des photos en pleine résolution de 108 MP, tandis que Xiaomi note que la double technologie ISO native du capteur combinée à l’intelligence du mode nuit signifie que vous pouvez vous attendre à d’excellents résultats en basse lumière.

Le reste de la configuration de la caméra arrière semblera familier aux propriétaires de Redmi Note, comprenant un capteur ultra-large 8MP et une paire de capteurs 2MP pour les modes profondeur et macro.

Les autres caractéristiques notables de Redmi Note 9 Pro 5G incluent un port de 3,5 mm, une résistance aux éclaboussures IP53, des haut-parleurs stéréo, un scanner d’empreintes digitales latéral, un blaster IR et NFC.

Une expérience 5G pas chère

Le Redmi Note 9 5G est un pas en dessous de la variante Pro, comme vous vous en doutez. Mais il n’y a rien à se moquer en termes de spécifications de base, avec un processeur Dimensity 800U, 6 Go à 8 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage extensible. En fait, ce téléphone prend en charge la double carte SIM 5G + 5G et la possibilité de basculer entre les réseaux 5G en fonction de la qualité du signal. La variante Pro manque de capacités 5G + 5G.

Le reste du téléphone est comparable à celui des appareils Redmi Note, avec un écran FHD + LCD de 6,53 pouces et une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire de 18 W. Vous obtenez également une configuration de triple caméra arrière (caméra principale 48MP, ultra-large 8MP, macro 2MP), blaster IR et haut-parleurs stéréo.

Ce ne sont pas non plus les seuls téléphones annoncés par Redmi lors de l’événement, la marque ayant également annoncé le Redmi Note 9 4G. Non, ce n’est pas l’appareil Redmi Note 9 lancé pour la première fois il y a des mois, mais plutôt une version rebaptisée du Poco M3 avec un design modifié également (ou est-ce l’inverse?). Découvrez-le ci-dessous.

Fini le boîtier de caméra inspiré du OnePlus 8T Cyberpunk, avec un boîtier de caméra rectangulaire plus traditionnel mais toujours inspiré de OnePlus à sa place.

Sinon, le reste de la fiche technique est en grande partie identique à la toute nouvelle version de Poco. Cela signifie donc un chipset Snapdragon 662, un panneau FHD + LCD de 6,53 pouces, 4 Go à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et une batterie gigantesque de 6000 mAh.

D’autres spécifications notables incluent une triple caméra arrière (48MP principale, macro 2MP, 2MP de profondeur), un revêtement anti-éclaboussures IP52, un blaster IR, deux haut-parleurs stéréo et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Prix ​​de la série Redmi Note 9 5G

Les préventes pour la série Redmi Note 9 5G débutent aujourd’hui en Chine, avec des ventes à partir du 1er décembre. Le Redmi Note 9 Pro commence à 1599 yuans (~ 243 $) pour le modèle 6 Go / 128 Go, 1799 yuans (~ 274 $) pour l’option 8 Go / 128 Go et 1 999 yuans (~ 304 USD) pour le modèle 8 Go / 256 Go.

Pendant ce temps, le téléphone standard commence à 1299 yuans (~ 198 $) pour l’option 6 Go / 128 Go, 1499 yuans (~ 228 $) pour la variante 8 Go / 128 Go et 1699 yuans (~ 258 $) pour l’option 8 Go / 256 Go.

Les consommateurs chinois peuvent également accrocher le Redmi Note 9 4G aujourd’hui, à partir de 999 yuans (~ 152 $) pour le modèle 4 Go / 128 Go, 1099 yuans (~ 167 $) pour la variante 6 Go / 128 Go, 1299 yuans (~ 198 $) pour le 8 Go / Appareil de 128 Go et 1499 yuans (~ 228 USD) pour la variante 8 Go / 256 Go.

Xiaomi a dit Autorité Android il n’a rien à partager en ce qui concerne la disponibilité mondiale pour le moment. Néanmoins, nous aimerions vraiment voir ces appareils 5G abordables lancer en dehors de la Chine. Ce ne sont pas les seules annonces faites lors de l’événement, car Xiaomi a également révélé la montre Redmi. Vous pouvez en savoir plus sur la smartwatch à prix réduit sur le lien précédent.

