La série OnePlus 7T obtient un correctif de sécurité pour juillet, plus via Oxygen OS Beta 6

Mise à jour, 10 juillet 2020 (04:40 ET): OnePlus serait en train de déployer Oxygen OS Beta 6 pour les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Il semblerait que la mise à jour soit actuellement distribuée aux téléphones OnePlus 7T déverrouillés aux États-Unis. La société ne l’a pas encore officiellement annoncé, mais un utilisateur passionné de Reddit a publié une capture d’écran du journal des modifications.

Oxygen OS Beta 6 apporte le correctif de sécurité de juillet à la série OnePlus 7T. Il ajoute également une nouvelle fonctionnalité Moments dans Game Space qui permet aux utilisateurs de stocker des captures d’écran et des enregistrements d’écran de leur gameplay.

Ailleurs, le nouveau logiciel apporte des optimisations à la luminosité adaptative, ajoute de nouveaux modes d’horloge et corrige d’autres bogues. Jetez un œil au changelog complet ci-dessous.

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour les deux appareils, y compris leurs versions actuelles et quand de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

Les 7T et 7T Pro exécutent Oxygen OS, le skin Android exclusif de OnePlus. Oxygen OS est connu pour les mises à jour rapides qui viennent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et de visiter souvent.

Notez que les OnePlus 7T et 7T Pro reçoivent parfois des mises à jour en même temps. Notez également que la variante T-Mobile du OnePlus 7T pourrait recevoir des mises à jour logicielles à une date ultérieure.

Mises à jour OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro

Version stable actuelle: Android 10

Android 10 Quand les OnePlus 7T et 7T Pro recevront-ils Android 11? Septembre 2020 (estimé)

Les OnePlus 7T et 7T Pro ont été lancés respectivement le 26 septembre 2019 et le 10 octobre 2019. Les deux ont été lancés avec la dernière version d’Android prête à l’emploi (Android 10). Il est prévu que les deux appareils recevront au moins deux mises à jour Android majeures à l’avenir – Android 11 en 2020 et Android 12 en 2021. Il est possible qu’il reçoive également une mise à jour d’Android 13 en 2022, car le OnePlus 3T a reçu quatre versions d’Android pendant sa durée de vie de mise à jour (Marshmallow, Nougat, Oreo et Pie).

Android 10 Android 11 OnePlus 7T – US débloqué Actuel TBA OnePlus 7T – US T-Mobile Actuel TBA OnePlus 7T Pro – International déverrouillé Actuel TBA

OnePlus a déployé Oxygen OS 10.0.5 pour le OnePlus 7T le 7 novembre 2019. La mise à jour a apporté le correctif de sécurité Android jusqu’en octobre 2019 et résolu un problème avec le geste de double pression lors de l’activation de l’écran. Ceci est en plus d’un tas de corrections de bugs généraux et d’améliorations de la stabilité.

Le 15 novembre 2019, OnePlus a commencé à déployer Oxygen OS 10.0.6 pour le OnePlus 7T. La mise à jour a apporté des optimisations à la consommation d’énergie en veille et la fonctionnalité de capture d’écran étendue. Il a également amélioré la connectivité Bluetooth dans les voitures.

OnePlus a annoncé la mise à jour d’Oxygen OS 10.0.6 sur ses forums officiels de la communauté et vous pouvez consulter le journal des modifications complet (mais court) ici.

Pendant ce temps, le OnePlus 7T Pro a reçu la mise à jour Oxygen OS 10.0.4. GSMArena repéré la mise à jour 166 Mo, qui a apporté le correctif de sécurité du téléphone jusqu’en octobre 2019. Il a également optimisé l’alimentation en veille, Bluetooth et des captures d’écran étendues, tout comme la mise à jour OnePlus 7T. OnePlus a également résolu le problème de la barre noire lors du chargement ou de la lecture d’une vidéo.

En outre, les deux téléphones ont obtenu des corrections de bugs et des améliorations de stabilité générales.

En décembre, OnePlus a déployé Oxygen OS 10.0.7 pour le OnePlus 7T et Oxygen OS 10.0.05 pour le OnePlus 7T Pro. Les nouvelles mises à jour ont amélioré la vitesse de lancement de certaines applications, optimisé la gestion de la RAM, résolu les problèmes d’écran noir et blanc et a mis à jour le correctif de sécurité Android en novembre 2019.

Plus récemment, février 2020 a apporté Oxygen OS 10.0.7 (UE et mondial) et 10.3.1 (Inde) pour OnePlus 7T Pro. Cela a apporté le correctif de sécurité de janvier 2020, des corrections de bogues et plusieurs autres modifications mineures.

En mars, les OnePlus 7T et 7T Pro ont obtenu leur première mise à jour Open Beta. La mise à jour a apporté le correctif de sécurité de février 2020, une meilleure gestion de la RAM et plusieurs correctifs. Mais le plus grand ajout était celui de Live Caption, suivant les traces de la série Google Pixel et de la famille Galaxy S20.

La deuxième bêta ouverte a suivi fin mars, apportant le correctif de sécurité de mars 2020, la fonction de traduction instantanée et une luminosité adaptative améliorée.

Peu de temps après, le OnePlus 7T Pro McLaren 5G a reçu la mise à jour stable Oxygen OS 10.0.31. La mise à jour a été déployée pour la variante T-Mobile, et elle comprenait des améliorations 5G, le correctif de sécurité de mars et d’autres corrections de bugs généraux.

Nous avons également vu l’Open Beta 3 pour la série OnePlus 7T atterrir le 15 mai, apportant des avertissements d’objectif sale pour la caméra, un enregistrement 4K via le tireur ultra-large et une vidéo à 960fps. Il contient également le correctif de sécurité d’avril 2020. La mise à jour d’Open Beta 4 est arrivée le 21 mai, corrigeant quelques problèmes et intégrant la mise à jour de sécurité de mai 2020.

Nous avons récemment vu OnePlus lancer la mise à jour Open Beta 4 vers la série OnePlus 7T le 28 mai. La mise à jour Oxygen OS 10.3.3 pour l’Inde et la mise à jour Oxygen OS 10.0.11 pour les appareils mondiaux ont été repérées par Développeurs XDA et apporte quelques fonctionnalités notables. Certains des ajouts les plus importants ici incluent l’enregistrement à 960 images par seconde, la boutique Epic Games dans l’espace de jeu sur les appareils indiens et le support Dolby Atmos pour les Bullets Wireless Z.

En juin, OnePlus a déployé Oxygen OS Beta 5 pour la série OnePlus 7T. La mise à jour a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités et de nombreuses petites corrections que les propriétaires du téléphone apprécieraient. L’un des ajouts les plus importants de cette mise à jour était une nouvelle bascule de mode sombre que de nombreux utilisateurs souhaitaient depuis longtemps. Le correctif de sécurité de juin a également été publié avec cette mise à jour. Vous pouvez trouver l’intégralité du changelog ici.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 7T / 7T Pro vous balayez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Rendez-vous sur notre tracker de mise à jour Android 10 général sur le lien.