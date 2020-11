La série Leslye Headland Star Wars sera un thriller d’arts martiaux – / Film

En avril, il a été signalé que Pointe de Leslye, le cinéaste derrière des films comme Bachelorette et Dormir avec d’autres personnes et l’un des cerveaux derrière la série hallucinante de Netflix Poupée russe, devait écrire et jouer le rôle de showrunner sur une Guerres des étoiles série pour Disney +. À quoi pourrait ressembler cette émission? Y aura-t-il des personnages familiers ou entièrement nouveaux? Les détails sont rares pour le moment, mais un nouveau rapport suggère que la pointe de Leslye dirigée par des femmes Guerres des étoiles la série comportera au moins beaucoup d’arts martiaux.

Dans un nouveau rapport de Deadline se trouvaient de nouveaux détails sur la femme centrée Guerres des étoiles série écrite et présentée par Poupée russe mastermind Headland. On pense que la série est un thriller d’action axé sur les femmes avec des éléments d’arts martiaux et se déroule dans une chronologie alternative de l’univers habituel de Star Wars.

C’est la première fois que nous avons appris que Headand Guerres des étoiles série sera un thriller d’arts martiaux, ce qui la distinguera certainement des aventures spatiales occidentales / errantes de Ronin Le mandalorien. Nous n’avons jamais eu de Guerres des étoiles projet qui s’est fortement concentré sur l’action au corps-à-corps et les séquences de combat, ce qui donnerait à la série de Headland un concept unique.

Bien que l’utilisation du mot «alternative» par Deadline soit discutable, le point de vente signifie probablement un réglage de l’heure différent de celui de Le mandalorien, qui a lieu cinq ans après la chute de l’Empire en Le retour du Jedi. C’était un détail qui avait déjà été révélé dans le rapport initial, envoyant Internet dans une vague de spéculations sur qui la série pourrait présenter et quand elle pourrait avoir lieu. La spéculation populaire était que Headland’s Guerres des étoiles la série serait dirigée par le personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, qui fait ses débuts en live Le mandalorien saison 2 jouée par Rosario Dawson (comme révélé exclusivement par / Film). Une autre théorie populaire était que le personnage de bande dessinée Docteur Aphra – qui a été décrit comme l’Indiana Jones du Guerres des étoiles univers et s’intégrerait bien à l’angle «arts martiaux» de la série – pourrait faire ses débuts en live-action.

Mais avec Lucasfilm qui fait le buzz pour son Star Wars: La Haute République initiative, il pourrait également y avoir une possibilité que la série de Headland couvre cette riche époque qui se déroule 200 ans avant les événements de la saga Skywalker.

L’un des éléments rafraîchissants de Le mandalorien C’est ainsi qu’il se développe dans un coin de l’univers jusqu’alors inexploré, sans rapport avec les événements des principaux films de la saga. Ce sera passionnant de voir comment Headland Guerres des étoiles La série nous donne un aperçu encore plus frais de la vaste étendue de cette galaxie lointaine, très lointaine.

