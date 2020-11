La série Ip Man ne se terminera jamais – / Film

Il y a eu plus de quelques films basés sur la vie d’Ip Man, le grand maître de l’art martial Wing Chun qui comptait Bruce Lee parmi ses élèves. Les films sont censés être biographiques, mais comme la plupart des films basés sur des personnages réels, ils jouent rapidement et librement avec la vérité. C’est très bien. Je doute à ce stade que quiconque entre dans un Ip Man film à la recherche de faits. La dernière entrée est Ip Man: Maître de Kung Fu, qui remonte aux débuts d’Ip pendant la révolution communiste de 1949. Regardez le Ip Man: Maître de Kung Fu bande-annonce ci-dessous.

Ip Man: Kung Fu Master Trailer

Jusqu’à présent, il y a eu 5 Ip Man films. Le titre le plus récent était intitulé Ip Man 4: La finale (même si c’est le cinquième film de la série), mais ne laissez pas ça La finale le sous-titre vous trompe – il y a déjà une nouvelle entrée dans la série. C’est appelé Ip Man: Maître de Kung Fu, et il contourne cette chose «finale» en étant une préquelle. Voici le synopsis:

IP MAN: KUNG FU MASTER rappelle les débuts d’IP avant la révolution communiste en 1949. Ip, décrit par Dennis To pour la troisième fois comme l’artiste martial qui a enseigné à Bruce Lee, était alors un capitaine de police accusé du meurtre. d’un gangster impitoyable mais honorable, et ciblé pour la vengeance par sa fille dangereuse. Contraint de quitter la force, Ip doit bientôt également faire face à l’arrivée de l’armée japonaise à Guangzhou.

Liming Li dirige le film et co-écrit avec Shi Qingshui. Ip Man: Maître de Kung Fu étoiles Dennis à, Yuan Li Ruoxin, Tong Xiaohu, Yue Dongfeng, Chang Qinyuan, Zhao Xioguang, Ren Yu, et Michael Wong. Donnie Yen a joué Ip Man dans quatre des cinq autres films (le quatrième titre, Master Z: Ip Man Legacy, ne présente pas réellement Ip Man en tant que personnage, donc Yen n’est pas apparu – mais il a produit), mais il n’a aucune implication dans ce titre. Ce qui soulève la question: ce film compte-t-il même dans le cadre de la Ip Man série, ou est-ce une chose complètement différente? Discutez entre vous et prenez des notes, il y aura un quiz sur tout cela plus tard (non il n’y en aura pas).

Magnet Releasing va libérer Ip Man: Maître de Kung Fu en salles et à la demande sur 11 décembre 2020. En plus de la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez consulter une affiche ci-dessous.

