La série HBO Max Variety de Conan O’Brien remplace l’émission TBS – / Film

Après une décennie à l’antenne, Conan diffusera son dernier spectacle nocturne. Mais ce n’est pas la dernière que tu verras de l’hôte Conan O’Brienle visage de – pas de loin. O’Brien mettra peut-être fin à son émission-débat nocturne sur TBS en 2021, mais il lancera un hebdomadaire HBO Max série de variétés à sa place.

Après 28 ans à la télévision en fin de soirée, Conan O’Brien fait la transition vers l’hebdomadaire. O’Brien prolonge sa relation avec WarnerMedia et lance une toute nouvelle série hebdomadaire de variétés sur HBO Max, après la fin de ses 10 ans en tant qu’animateur du talk-show nocturne primé de TBS. Conan en 2021, WarnerMedia a annoncé. Mais pour ceux qui pleurent la fin d’une époque, n’ayez pas peur: les spéciaux de voyage signature d’O’Brien «Conan sans frontières» continueront toujours sur TBS.

«En 1993, Johnny Carson m’a donné le meilleur conseil de ma carrière: ‘Dès que possible, accédez à une plateforme de streaming.’ Je suis ravi de pouvoir continuer à faire tout ce que je fais sur HBO Max, et j’attends avec impatience un abonnement gratuit », a déclaré O’Brien dans un communiqué.

C’est un joli petit triomphe pour O’Brien après que l’humoriste et l’hôte de fin de soirée aient été tristement salis par NBC lors de sa course abrégée en tant qu’hôte de Le spectacle de ce soir, dans lequel le réseau a exploité O’Brien après moins d’un an pour repousser l’ancien animateur Jay Leno aux heures de grande écoute en 2010. O’Brien allait lancer sa propre émission, Conan sur le réseau câblé TBS peu de temps après, remportant plusieurs Emmys pour le spectacle au cours de ses 10 ans. Maintenant, O’Brien détient le record du plus ancien de tous les animateurs de talk-shows de fin de soirée aux États-Unis, à 28 ans. Et il peut continuer à faire un travail pépère dans le streaming, comme Johnny Carson l’a toujours rêvé.

«28 ans est une réalisation monumentale dans la télévision de fin de soirée», a déclaré Brett Weitz, directeur général de TNT, TBS et truTV, dans un communiqué. «Nous sommes extrêmement fiers du travail révolutionnaire que Conan et son équipe ont accompli au cours des 10 années passées chez TBS et nous sommes très heureux de continuer à avoir sa présence sur nos ondes avec les spéciaux ‘Conan sans frontières’. Nous célébrons son succès et sommes heureux de le voir grandir dans notre famille WarnerMedia. »

«La marque unique de comédie énergique, relatable et parfois absurde de Conan a charmé le public de fin de soirée pendant près de trois décennies. Nous avons hâte de voir ce que lui et le reste de l’équipe Coco vont imaginer pour ce tout nouveau format de variété chaque semaine », a ajouté Casey Bloys, directeur du contenu, HBO et HBO Max.

