La série Galaxy S20 a représenté près d’un quart des revenus mondiaux de la 5G au premier semestre 2020

le Samsung Galaxy S20 Plus était le plus vendu Smartphone compatible 5G par chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’année, selon le cabinet d’études Strategy Analytics (via Business Wire). Le combiné était particulièrement populaire en Europe occidentale, en Corée du Sud et en Amérique du Nord.

Il représentait 9% du chiffre d’affaires mondial des smartphones 5G au premier semestre 2020, suivi du Galaxy S21 Ultra, qui a contribué à 8% du chiffre d’affaires total. Le modèle standard avait la troisième part de revenus la plus élevée sur le marché des téléphones 5G.

Dans l’ensemble, les smartphones prêts pour la 5G ont généré un chiffre d’affaires record de 34 milliards de dollars au premier semestre 2020.

Huawei est devenu le deuxième acteur le plus dominant, avec ses P40 Pro 5G et Mate 30 5G représentant 10% des revenus mondiaux de la 5G.

Apple devrait dépasser Samsung et Huawei au cours du second semestre 2020

Strategy Analytics réitère les prédictions passées selon lesquelles avec la série iPhone 12, Apple sera probablement emporter la couronne de Samsung au cours des six derniers mois de l’année. La gamme se compose de quatre téléphones prêts pour la 5G et les rapports indiquent qu’il est éteint bon départ.

Ken Hyers, de Strategy Analytics, déclare: