La série documentaire Frozen 2 arrive à Disney + le 26 juin

Congelé 2 est le prochain projet Disney à avoir un documentaire en coulisses. Suivant le Disney Gallery: Le Mandalorien, Dans l’inconnu: Making Frozen 2 fera ses débuts sur Disney + le 26 juin. La série en six parties sortira en même temps, jetant un œil à ce qui s’est passé dans la fabrication Congelé 2 la fonctionnalité d’animation la plus réussie de tous les temps. Attendez-vous à de nombreux regards sur le processus d’animation du film, des interviews de la distribution vocale et tous les domaines de Disney qui contribuent à faire d’un film une réalité. Le spectacle a été taquiné pendant un certain temps, puis n’a pas été parlé pendant un certain temps. Maintenant, nous savons quand nous pouvons le voir. Josh Gad a continué Bonjour Amérique pour discuter de la série.

Frozen 2 fait traverser les temps difficiles aux gens

À l’époque où tout cela se passait, Disney a fait une chose pour aider les familles à passer le temps. Congelé 2 tôt sur Disney +. Bien que nous n’ayons pas de chiffres pour continuer, il y a fort à parier que depuis qu’il est en direct sur le service, c’est probablement le projet le plus diffusé là-bas de loin. Ils ont également produit une série de shorts Olaf. En gros, si vous êtes Congelé fan, Disney vous a couvert en ce moment.

Ce pourrait être le dernier véritable blockbuster que nous verrons depuis un certain temps dans les salles, car le film a enregistré 1,5 milliard de dollars dans le monde lors de sa sortie en novembre dernier. Cela en a fait le film d’animation le plus rentable de tous les temps, dépassant l’original Congelé film. C’est toujours un bon moment d’aller dans les coulisses avec les équipes d’animation de Disney et de voir à quel point ils sont passionnés par leur travail. Heureusement, Dans l’inconnu: Making Frozen 2 sera plus ou moins la même lors de ses débuts le 26 juin.

