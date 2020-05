La série de films d’été en cours de lecture est annoncée

Now Playing Podcast, une revue de critique de films qui produit des épisodes depuis plus de 13 ans, a annoncé ses plans pour la saison des films d’été. Habituellement, c’est la période la plus occupée de l’année pour Arnie, Stuart et Jakob, alors qu’ils se préparent à jeter un coup d’œil à tous les blockbusters énormes sortis à cette période de l’année. De toute évidence, ce n’est pas possible pour le moment, avec les cinémas fermés et chaque grand film retardé. Ce qu’ils ont décidé de faire, c’est de couvrir les films d’été du passé, en partenariat avec l’application Hot Mic pour héberger des films en direct avec le gang alors qu’ils regardent en profondeur sept films. Les trois premiers ont été annoncés, dont Godzilla (1998) le 22 mai, Willy Wonka et la chocolaterie le 5 juin, et Le truc, un film d’horreur de 1985 le 19 juin.

Le jeu en cours va plus en profondeur que quiconque

L’une des choses qui distingue Now Playing des autres podcasts de critique de films est la quantité de profondeur et de recherche qu’ils mettent dans chaque épisode. Non seulement ils couvrent les nouvelles versions, mais s’il s’agit d’une franchise, ils couvriront littéralement tout ce qu’ils ont sorti. Cela inclut d’entrer dans les histoires de production et celles qui sont souvent beaucoup plus intéressantes que les films réels. Cela a conduit à des critiques incroyablement divertissantes de la terrible Hellraiser suites, toute la saga des dix (DIX!) films pour Enfants du maïs, les films de Corman Marvel et bien d’autres. Certains favoris personnels incluent leurs critiques exhaustives MCU, le Halloween franchise, l’hilarant Transformers critiques, et celui qui a tout commencé, vendredi 13.

Vraiment, cela se résume à être amusant d’écouter le film à trois discours. Parfois, les animateurs changent, mais l’essence du spectacle est toujours là: les geeks du film parlent et discutent du film. Et le partenariat avec Hot Mic permettra quelque chose que nous avons tous souhaité, la chance d’interagir avec les hôtes pendant qu’ils nous regardent. Obtenez plus d’informations sur Hot Mic ici et consultez Now Playing here pour les mises à jour du calendrier.

