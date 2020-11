La série Apple TV + de Shyamalan revient – / Film

La première saison de M. Night Shyamalansérie d’horreur de Serviteur était plein du genre de rebondissements que vous attendez du cinéaste derrière Divisé et Le sixième sens, et il semble que la saison 2 ne soit pas non plus par manque de mystères. Apple TV + a publié un nouveau teaser effrayant pour Serviteur saison 2, qui sera diffusée sur le service de streaming en janvier. Regarder le Serviteur teaser de la saison 2 ci-dessous.

Teaser de la saison 2 du serviteur

Quelque chose manque dans le Serviteur teaser de la saison 2, qui est plein de gens qui demandent frénétiquement «Où est Jéricho?» Jericho est la poupée qu’un couple de Philadelphie en deuil Sean (Toby Kebbell) et Dorothy Turner (Lauren Ambrose) utilisent pour faire face à la perte de leur fils, mais celui que Sean et son beau-frère Julian Pearce (Rupert Grint) se méfiant de plus en plus de l’arrivée d’une nouvelle nounou (Nell Tiger gratuit) transforme la poupée en un vrai bébé. Mais il semble que bébé et nounou aient disparu Serviteur la saison 2, qui « prend une tournure surnaturelle avec un avenir plus sombre pour tous à venir alors que Leanne revient à la pierre brune et que sa vraie nature est révélée. »

Créé par Tony Basgallop, qui écrit et produit la série, Serviteur est produit par Shyamalan, Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Todd Black et Steve Tisch. Taylor Latham et Patrick Markey sont co-producteurs exécutifs.

La deuxième saison fait suite à une première saison plutôt bien reçue, qui a fait ses débuts lors du lancement de la nouvelle plate-forme de streaming Apple TV + en novembre 2019. / Le critique de film Chris Evangelista a appelé la première saison de Serviteur « Effrayant et bizarre, mais trop mystérieux pour son propre bien. » Il a écrit dans sa critique: «Et en effet, il y a beaucoup de rebondissements dans presque chaque épisode. Mais le plus souvent, ServiteurLa nature obtuse de la pièce est frustrante, et vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir le sentiment que la série n’est vague que par souci de vague. Ce n’est pas un voyage dans un paysage impénétrable de David Lynch. C’est juste une émission robuste et effrayante qui tente de dissimuler le fait qu’elle n’a rien à dire.

Espérons que la deuxième saison sera une amélioration, lorsque la saison de 10 épisodes débutera en janvier 2015 et sortira chaque semaine, chaque vendredi.

Serviteur première saison 2 sur Apple TV + sur 15 janvier 2021.

Le thriller psychologique d’une demi-heure suit un couple de Philadelphie en deuil après qu’une tragédie indicible a créé une rupture dans leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse pour entrer dans leur maison.

