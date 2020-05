La série animée Zoolander maintenant disponible sur CBS All Access / Film

Qu’est-ce que c’est? Vous ne saviez pas qu’il y avait une série animée basée sur Ben StillerComédie de mode farfelue Zoolander? Eh bien, préparez-vous à avoir le souffle coupé.

Zoolander: Super Model est sorti sur Netflix en 2016, mais uniquement au Royaume-Uni et en Irlande, et il n’a jamais été officiellement disponible aux États-Unis. Mais cela change aujourd’hui car CBS All Access a annoncé que le Zoolander la série animée, qui comprend les voix de la distribution originale du film, est désormais disponible pour les abonnés.

Ben Stiller et Owen Wilson sont de retour en tant que super rivaux de mannequins devenus Zoolander et Hansel, ainsi que Christine Taylor comme Matilda Jeffries et Jerry Stiller comme Maury Ballstein. Il y a aussi Jenny Slate comme Nani, Andrew Daly comme son père, Nick Kroll comme Frankie J-PEG, Jon Daly comme The Paparocto, Patton Oswalt comme Dr. Botoxo, et Rashida Jones comme D’Jangelo. De plus, il présente des célébrités comme Tim Gunn, Heidi Klum, Leighton Meester, Katy Perry, Kim Kardashian West, et Khloe kardashian comme eux-mêmes.

Fonctionnant à un peu moins d’une heure et demie, il s’agit plus d’un film d’animation que d’une mini-série, et cela ressemble à un dessin animé de super-héros classique du samedi matin dans la veine de la vieille école Spider-Man. Peu importe comment vous l’appelez, le projet animé vient de Les pingouins de Madagascar écrivains John Aboud et Michael Colton, avec l’animation réalisée par Augenblock Studios. Donc, si vous avez CBS All Access, essayez-le et voyez ce que Zoolander a à offrir dans ce format.

Notre ZOOLANDER SUPERMODEL animé est maintenant disponible sur @CBSallaccess !!! Avec Ben Stiller, Owen Wilson, Jerry Stiller, Christine Taylor, Nick Kroll, Patton Oswalt, Kim Kardashian, Katy Perry, Tim Gunn. Réalisé par Aaron Augenblick. Écrit par Colton + Aboud. #zoolander pic.twitter.com/kj98GrdBXp – Augenblick Studios (@augenblicknyc) 26 mai 2020

