La Serie A italienne s’ouvre aux investisseurs financiers

S.p.A. Birra Peroni Peroni Nastro Azzurro - Bière Blonde Italienne - 5,1% - Lot 6 bouteilles 33cl

Peroni Nastro Azzurro est une bière blonde intensément ferme et rafraichissante. Son goût unique et son pétillement de caractère évoquent indéniablement sa touche italienne. Brassée depuis 1963 selon la recette originale, elle est le symbole de la passion et du style italien.Son goût unique et rafraichissant