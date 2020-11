La série 3 du championnat Ludwig Ahgren se déroulera comme un événement caritatif à la place de Big House Online annulée

in

Le streamer et créateur de contenu Ludwig Ahgren dirige une organisation caritative Mêlée Super Smash Bros. tournoi qui aidera également à promouvoir ce qui se passe sur la scène compétitive.

La série 3 du championnat Ludwig Ahgren se déroulera en décembre, à la place de la Big House Online annulée, le joueur gagnant choisissant une association caritative pour donner 10000 $.

MAINTENANT ANNONCE LACS 3: ÉDITION CARITATIVE UN ÉVÉNEMENT DE 10000 $ AVEC LE GAGNANT CHOISISSANT À L’ŒUVRE DE CHARITÉ L’ARGENT VA TOUS JOUÉS SUR SLIPPI EN LIGNE À VENIR LE MOIS PROCHAIN ​​# FREEMELEE – ludwig (@LudwigAhgren) 20 novembre 2020

Cette idée a été déclenchée lorsque Nintendo a imposé un arrêt et une abstention à The Big House Online, obligeant les organisateurs du tournoi à fermer l’événement car ils n’avaient plus les droits de diffuser ou d’héberger l’événement. La raison invoquée était que Robin «Juggleguy» Harn et son équipe ont refusé de ne pas utiliser un mod en ligne, Slippi, pour aider à exécuter le Mêlée partie de l’événement.

Maintenant, Ludwig avec d’autres membres éminents de la Fracasser communauté, s’unissent contre ce mouvement, que ce soit par le biais de publications sur les réseaux sociaux, de réponses vidéo ou de lancement d’un tournoi, en partie pour provoquer une réponse de Nintendo.

Le hashtag #FreeMelee est devenu le sujet de tendance numéro un sur Twitter dans le monde entier, avec des organisations d’esports, des joueurs, des influenceurs, des créateurs de contenu, etc. Pandémie de covid19.

Aucune date n’est fixée pour le LACS 3: Charity Edition, bien que le plan initial soit de remplir les dates du 4 au 6 décembre laissées ouvertes par The Big House Online. Vous pouvez vous attendre à presque tous les grands noms du Mêlée communauté à concourir, y compris Hungrybox, Axe et des dizaines d’autres qui ont déjà déclaré être membres.

Le précédent événement LACS était la 10e plus grande cagnotte en Mêlée histoire à 25 001 $.

