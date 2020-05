La séquence du réalisateur de Ghostbusters Reboot dure plus de 3 heures – / Film

Maintenant que la coupe Snyder de Ligue de justice qui se passe enfin après des années de tollé des fans, est-il temps de commencer à demander d’autres coupes de cinéma alternatives? Non, ce n’est pas le cas, mais les gens le feront quand même. Exemple: quelqu’un a demandé en plaisantant un Paul Feig coupe de Ligue de justiceet Feig a profité de l’occasion pour révéler qu’il y avait une autre coupe de son chasseurs de fantômes redémarrer, alias Ghostbusters: répondez à l’appel. Un très longue coupe alternée.

Il y a une coupure de trois heures et demie de Ghostbusters: ATC, je serais ravi de partager. #FeygerCut https://t.co/zTVE4bDPFm – Paul Feig (@paulfeig) 21 mai 2020

Cette nouvelle est publiée avec l’aimable autorisation du compte Twitter de Feig. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un a posé une question sur une «coupe de Paul Feig Ligue de justice« Puisqu’il n’avait absolument rien à voir avec le film, mais peu importe, passons à autre chose. Ce n’est pas la première fois que Feige le mentionne d’ailleurs. En 2016, Feige a déclaré à Collider:

« Le premier montage de l’éditeur était de 4 heures et 15 minutes, et je l’ai réduit à 3 heures et demie [laughs]. Nous générons beaucoup de choses et je veux toujours avoir tous les fondements d’une grande histoire émotionnelle, et à cause de cela, cela a ajouté beaucoup de scènes supplémentaires qui, au fur et à mesure que vous traversez, vous savez que vous devez faire beaucoup de choix parce que je savais que je devais réduire cela en moins de deux heures. »

La sortie en salles a finalement duré 1 heure et 52 minutes, tandis qu’une coupe plus longue – de 2 heures et 13 minutes – a été incluse sur le Blu-ray. Cette coupe étendue comprend plus de moments de création de personnage – par exemple, il y a toute une intrigue secondaire sur le petit ami du personnage de Kristen Wiig qui n’a pas été intégrée dans la version théâtrale.

En tout cas, dans le sillage de la coupe Snyder, verrons-nous plus de 3 heures de Feig chasseurs de fantômes? Je vais dire non. D’une part, Feig’s chasseurs de fantômes n’a pas la base de fans enragés que le Snyder Cut avait. Pour une autre chose, aucune comédie – jamais – ne doit durer plus de trois heures. L’une des choses qui me rend fou de tant de films de comédie modernes est le riffing sans fin et l’impossibilité de tout couper à une longueur raisonnable (je vous regarde, chaque film de Judd Apatow).

Cela dit, je vais (encore une fois) dire que j’ai vraiment apprécié chasseurs de fantômes. Je sais que cela a provoqué une véritable fusion en ligne d’un certain sous-ensemble de fanboys en colère, mais je m’en fous aussi – c’est un film amusant. Est-il aussi bon que l’original? Non. Mais j’ai apprécié les personnages et les performances – en particulier la performance détraquée de Kate McKinnon. Mais dois-je voir une séquence de plus de trois heures du film? Pas vraiment.

