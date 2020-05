La sélection officielle de Cannes 2020 sera toujours dévoilée – / Film

Malgré les espoirs et les rêves des personnes impliquées, le festival du film de Cannes est toujours annulé (ou canné, si vous voulez). Le festival espérait simplement retarder l’événement à une date ultérieure cet été, mais enfin, le directeur du festival Thierry Frémaux admet sa défaite. Cependant, le livre n’est pas encore fermé sur Cannes 2020. Bien qu’il n’y ait pas de festival – pas même une version numérique – Fremaux dit qu’il est toujours prévu d’annoncer la sélection officielle de Cannes 2020 en juin.

J’ai été accrédité pour assister à Cannes pour la première fois cette année, et j’étais très excité. Et puis, bien sûr, tout s’est effondré. Le coronavirus a fait non seulement Cannes, mais pratiquement n’importe quel festival de cinéma à venir, semble presque impossible. Malgré le caractère évident de tout cela, Cannes a refusé de céder – du moins au début. Au lieu de cela, le festival a annoncé qu’il retarderait les choses de quelques mois, de mai à juin ou juillet. Mais ce n’était qu’un rêve, et ce rêve est mort maintenant.

S’adressant à Screen Daily, le directeur du festival, Thierry Frémaux, a admis qu’il avait vu l’écriture sur le mur et qu’il n’y avait aucune chance que Cannes 2020 se déroule comme prévu. « Dans ces circonstances, une édition physique de Cannes 2020 est difficile à envisager, nous devrons donc faire quelque chose de différent », a déclaré Frémaux. «Cannes n’aurait pu avoir lieu que comme elle le fait normalement avec les stars, le public, la presse et les professionnels. Ce n’était pas possible pour des raisons de santé, donc ce n’était pas possible du tout. Le festival devrait toujours montrer son meilleur visage. »

Le directeur du festival a également une fois de plus abattu tout espoir d’un festival numérique:

« J’aimerais que quelqu’un m’explique ce qu’est exactement un festival numérique? Quel est son public? Comment est-il organisé en termes de temps et d’espace? Les réalisateurs et producteurs des films seraient-ils d’accord? Comment arrêtez-vous le piratage? Qui seraient les privilégiés à le voir? Quelles seraient les conditions financières? Les films projetés sortiraient-ils en salles? Certaines parties des médias aiment parler d’un festival numérique, mais il n’y a pas eu d’enquête sérieuse sur ce que cela signifie exactement et sur le résultat final. Cela ne fonctionnerait vraiment que pour les films destinés uniquement à une sortie sur Internet plutôt que pour les films avec un espoir d’entrer dans les salles. Et c’est loin de Cannes. »

Quant au plan «quelque chose de différent» que Frémaux a mentionné ci-dessus, il implique de travailler avec d’autres festivals (en supposant que ces autres festivals se produisent encore cette année):

«Une situation exceptionnelle nécessite une réponse exceptionnelle. De nombreux festivals nous ont invités et c’est un geste touchant dans ce contexte où l’unité et la solidarité sont essentielles. Avec le label Cannes 2020 et le Marché du Film en ligne, un «Cannes hors les murs» [outside the walls] sera la troisième planche de notre redéploiement cet automne. Nous irons à Toronto, Deauville, Angoulême, Saint-Sébastien, New York, Busan en Corée et même le festival Lumière à Lyon, qui est un festival de cinéma contemporain et classique, qui accueillera de nombreux films. Et avec Venise, nous voulons aller encore plus loin et présenter des films ensemble. »

Et ce n’est pas tout. Frémaux a également ajouté que bien que Cannes 2020 ne se déroule pas, la sélection officielle sera toujours annoncée:

«Nous travaillons sur la liste des films qui auraient dû faire partie de cette 73e édition. Nous annoncerons la liste début juin. Tous les films devraient sortir en salles d’ici le printemps 2021. La sélection ne sera probablement pas sous le format structuré habituel que nous connaissons tous avec les sections Compétition, Un Certain Regard et Hors compétition. Il aurait été ridicule de se comporter comme si de rien n’était. Mais au fond de nous, nous voulons promouvoir les films que nous avons vus et aimés. »

Bien que cela puisse sembler étrange, cela a un certain sens, au moins dans une perspective de prestige. Bien sûr, ces films ne pourront pas être projetés à Cannes cette année, mais les gens derrière eux volonté pouvoir prétendre avoir été sélectionné, et cela compte toujours pour quelque chose.

