La sélection de Harley Bennell critiquée par Warren Tredrea, Melbourne Demons

Le grand Port Adélaïde Warren Tredrea a averti Melbourne que la sélection de Harley Bennell pour son affrontement contre Carlton lors du Round 2 est une « recette pour un désastre ».

La sélection de Bennell aux côtés de Simon Goodwin est l’une des histoires de bien-être de la saison, l’ancien attaquant de la Gold Coast et de Fremantle n’ayant pas joué de match de l’AFL depuis 2017 en raison d’un éventail de blessures.

Alors que Melbourne semble avoir maîtrisé les problèmes de mollets de Bennell, Tredrea a averti que le club aurait toujours dû faire preuve de prudence.

« Je ne suis pas membre du personnel de fitness, je ne suis pas membre du coaching, mais de l’extérieur, je vois juste cette obsession de » allons-nous avoir raison pour le Round 1? « », A-t-il déclaré à Wide World. des sports » Parler de la ville.

Harley Bennell est en ligne pour son premier match de l’AFL en 1021 jours après d’importantes blessures au mollet (Getty)

« Je m’inquiète ici. Qu’ont-ils eu, quatre ou cinq situations de simulation de match disputées? Je pense qu’il n’y a pas de ligue inférieure pour le préparer, il est classe et il est absolument confiant, mais Melbourne ne peut pas être confiant à 100% parce qu’il n’a pas fait la quantité de travail.

« En le jetant dans la situation où à chaque fois de retour d’une grosse pause, que ce soit un match de pré-saison ou le Round 1, nous voyons toujours des joueurs sur leurs hanches avec des ischio-jambiers tendus et des muscles déchirés, c’est une recette pour un désastre pour les démons.

« Je me contenterais de m’asseoir et de dire: » Ne nous obsédons pas par ce premier match de retour. Donnons-lui quelques semaines de plus et préparons-le plus longtemps « , mais ils ne nous écoutent pas, clairement. »

Alors que Tredrea était préoccupé par la forme physique de Bennell, il a soutenu le gourou de la condition physique de Melbourne, Darren Burgess, pour avoir fait la diligence raisonnable nécessaire sur la santé de l’attaquant.

Les cicatrices sur les mollets de Bennell suite à des chirurgies aux deux jambes au cours des dernières années (Getty)

« Ils sont dans une meilleure situation. C’est clairement le meilleur département de science du sport sous lequel Harley Bennell a probablement travaillé, alors donnez-lui une coche », a-t-il déclaré.

« Je connais très bien (Burgess) et je serais convaincu qu’il a fait suffisamment de travail et qu’il est clairement plus un spécialiste que moi.

« Je crains juste que si ça ne va pas bien, ça pourrait être des rideaux. »

Cependant, malgré son inquiétude pour la santé de Bennell, Tredrea a déclaré que si les démons pouvaient garder la star en avant dans le parc, son recrutement pourrait s’avérer être un coup de maître.

Bennell a connu un début sensationnel dans sa carrière dans l’AFL avec les Suns avant que des blessures ne le déraillent (The Age)

« Cela pourrait être l’une des plus grandes recrues de tous les temps si elles réussissaient », a-t-il déclaré.

« Il était le premier choix quand il est allé aux Suns il y a toutes ces années. Fremantle lui a payé une fortune pour rentrer à la maison et a abandonné la maison pour lui et cela n’a pas fonctionné. »

« Si vous pouvez l’avoir pour rien et qu’il se transforme en quelque chose, alors ce sera une tique massive.

« Ne vous inquiétez pas des choix de première ronde, ce gamin pourrait être le choix de l’année de l’ébauche s’il peut rester en forme et nous espérons tous qu’il le pourra. »