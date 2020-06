La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, défend le tweet de Donald Trump visant un manifestant de 75 ans: « Ce n’est pas une conspiration sans fondement »

Dee Nguyen a publié une longue déclaration en réponse à son récent licenciement.



Et bientôt, selon un nouveau rapport, la star de la réalité en disgrâce pourrait laisser son équipe juridique parler sérieusement.



Comme indiqué précédemment, Nguyen a été relâché mardi par MTV après qu’un certain nombre de Tweets et de messages racistes et insensibles ont refait surface en ligne.



Beaucoup de ces tweets ont été capturés par Bayleigh Dayton, un concurrent de Dee sur le défi, qui a attiré l’attention sur un échange que Nguyen a eu avec un utilisateur de Twitter sur le message Blackout Tuesday de ce dernier.



« Réveillez-vous!!! Les gens meurent. Smh », a déclaré cette critique à Nguyen, l’accusant de partager« des pièges de soif de cul boiteux »alors que le reste du pays pleurait la mort de George Floyd.



Dee a répondu en écrivant «les gens meurent chaque jour f-king», puis a applaudi comme suit:



« Tu ne me connais pas ni ce que je fais. Je vous suggère de réveiller le f – k et de quitter les réseaux sociaux. »



Ailleurs, dans les Tweets qui ont depuis été supprimés, Nguyen a également partagé un post dans lequel elle écrivait:



« IDK pourquoi certains d’entre vous pensent que je suis anti BLM. Je dis que depuis le jour où j’ai perdu ma virginité. «



Avec des manifestations ayant éclaté dans les 50 États en réponse au meurtre susmentionné de Floyd, et avec le mouvement Black Lives Matter à nouveau au premier plan de la conscience nationale, MTV a répondu rapidement à ce volet en ligne.



Ils ont annoncé que Nguyen ne reviendrait pas au défi.



« Suite aux commentaires offensants de Dee Nguyen sur le mouvement Black Lives Matter, nous avons rompu les liens avec elle. Par respect pour nos Challengers, nous diffuserons notre saison comme prévu.



« Nous condamnons fermement le racisme systémique et soutenons ceux qui élèvent la voix contre l’injustice », a déclaré le réseau dans un communiqué.



Au début, Nguyen semblait également accepter cette punition.



«Je suis désolé pour le tweet insensible que j’ai publié plus tôt. J’étais sur la défensive et je ne parlais pas avec mon cœur. Mais il n’y a aucune excuse », a-t-elle écrit.



Elle a ensuite poursuivi, faisant référence à Dayton et à son mari:



«Je tiens également à présenter mes excuses à Bayleigh et Swaggy, qui sont mes partenaires et méritent mon respect et ma compassion…



«Permettez-moi d’être clair que je suis un POC qui a fait équipe sur BLM.



« Je crois en ce mouvement et je m’éloigne trop des médias sociaux pour me concentrer sur mon bien-être et ma santé mentale. »



Maintenant, dans une déclaration à Us Weekly, Nguyen a de nouveau semblé contrit quant à ce qui s’est passé.



« Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de mes collègues membres de la distribution, de l’équipe de production de Bunin-Murray et du personnel de MTV pour mon choix de mots et d’actions dans les événements les plus récents », a déclaré mercredi la star de télé-réalité de 27 ans.



«Ce qui a été déclaré n’était en aucun cas censé être blessant ou discriminatoire.



« C’était une réaction instinctive et ce n’est certainement pas la façon dont je me sens ni ce que je voulais dire. »



Nguyen, qui a en fait remporté le défi: la guerre des mondes 2, a poursuivi comme suit:



J’adorerais le reprendre. Mais il est là-bas et pour enregistrer tout de suite. L’intolérance raciale est intolérable et inacceptable.



Ayant dû faire face au racisme toute ma vie, ironiquement à travers tout cela, j’ai un sentiment chaleureux avec le fait que les humains se tiennent ensemble pour appeler des commentaires et des comportements inacceptables qui, dans le passé, étaient rarement invoqués.



Encore une fois, on nous montre que vous pouvez être jugé en une seconde sur toutes les plateformes de médias sociaux.



Ça sonne bien et tout comme si Dee l’obtient, non?



Et regardez, peut-être qu’elle le fait.



Cependant, Page Six rapporte maintenant que Nguyen envisage une action en justice à la suite de son licenciement.



« Un cabinet australien avec le célèbre avocat du divertissement Matthew McCormick a été nommé pour examiner la situation actuelle en consultation avec la direction de BLVK », a déclaré il y a quelques heures à Joseph Lamanna, représentant australien de Nguyen.



Pour être clair… une action en justice n’a pas encore été déposée.



Cependant, Lamanna a déclaré que BLVK a engagé McCormick pour « examiner tous les aspects de l’affaire » et « en temps voulu, une nouvelle déclaration sera faite ».



Cette même équipe de direction, quant à elle, a également parlé à Us Weekly de son client et de ce qui l’a amenée à évincer la franchise de réalité populaire.



Nous avons publié cette déclaration ci-dessous…



À ce moment, notre équipe a voulu bien vouloir dire que nous soutenons fermement notre collègue client MTV Dee Nguyen.



Nous demandons respectueusement et avec bonté à votre point de vente ou à votre organisation commerciale de laisser notre équipe effectuer un examen interne au fur et à mesure que cette situation se déroule.



Notre équipe est aussi choquée que vous pouvez l’imaginer et voudrait affirmer que BLVK ne tolère aucune forme de racisme.



Nous avons également l’obligation et le devoir envers nos clients de veiller à ce que leurs voix soient entendues et, si l’un d’entre eux a fait une erreur, leur permettre d’avoir la possibilité de le corriger ou de le clarifier.



Nous y travaillons en ce moment même et demandons un peu de patience avant de prendre toute autre décision.