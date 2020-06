La Seconde Guerre mondiale Z 2 annulée? Tout savoir ici

Hollywood est l’un des joyaux de l’industrie en soi. Le type de contenu qu’il propose comprenant une variété de genres est incomparable. Chaque film diffère dans l’intrigue et prétend être un nouvel exemple de mise à niveau des normes du cinéma. Ils excellent dans la réalisation de films à succès basés sur des pouvoirs surnaturels, le temps et le voyage dans l’espace, et en plus des zombies aussi. Si nous parlons de films de zombies, personne ne pourra jamais oublier le World War Z de Brad Pitt.

Guerre mondiale ZImage par – Empire

World War Z est un film d’horreur et un film d’action américain très bien réalisé par March Foster en 2013. Réalisé avec un budget de 190 à 269 millions de dollars, le film a réussi à faire une collection mondiale de 540 millions de dollars. Ce fut un succès commercial à coup sûr.

En 2016, des rumeurs circulaient selon lesquelles nous allions avoir une suite de la Seconde Guerre mondiale, mais plus tard, cela a été officiellement confirmé. Initialement, la suite devait être filmée en 2018, mais a été retardée en raison des engagements de Brad Pitt. Eh bien, vous devez penser à quel type d’engagement cela a fait attendre World War Z 2? C’était l’engagement de Brad Pitt envers Leonardo Da Caprio pour Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt comme Garry LaneImage par – Super Hero Hype

De nouveau en 2019, les rumeurs étaient là que le film sortirait cette année, mais aucune annonce officielle concernant le tournage du film n’a été faite. En février 2019, selon certaines nouvelles, il a été décidé par les décideurs de cancériser la suite en raison de certains problèmes financiers. Cependant, rien n’a été confirmé jusqu’à présent.

Terrain de la Seconde Guerre mondiale

Brad Pitt a été vu jouant le rôle de Garry Lane, un enquêteur des Nations Unies. Nous l’avons vu sauver la vie de sa famille et sauver d’autres personnes. Si la suite du film doit être publiée, il jouera un rôle similaire. D’ici là, attendons toute annonce officielle concernant la suite.