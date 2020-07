La science-fiction du 21e siècle bombarde le grand écran

La science-fiction est un genre impossible à définir. La plupart des gens pensent que le genre consiste en un peu plus que des histoires intergalactiques à travers l’espace, mais au fil du temps, il y a eu une réévaluation de ce que signifie exactement la science-fiction. Les réalisateurs du 21e siècle, en particulier, ont proposé les interprétations les plus audacieuses de ce que cela signifie et de son impact sur l’humanité.

Cependant, même lorsque ces réalisateurs font une fantastique épopée de science-fiction – ou un conte de science-fiction à petite échelle – il n’est pas garanti que le public ira le voir. Les temps ont changé depuis que Star Wars avait des audiences dans le quartier dans les années 70 et maintenant même le film occasionnel de Star Wars a du mal à faire du profit.

Qu’un film ait un budget de studio massif de 150 millions de dollars ou un modeste 5 millions de dollars pour travailler, ces interprétations du genre n’ont pas réussi à atterrir avec le public à l’époque, mais ont depuis été réévaluées en tant que classiques et ont acquis un culte au fil des ans.

Sunshine est un film visuellement magnifique avec beaucoup à dire sur l'avenir de l'humanité. Le script d'Alex Garland, qui a vu l'humanité se regrouper dans une tentative désespérée de rallumer le soleil qui s'estompe, a vu le début de son incursion dans la science-fiction qu'il a poursuivie avec Ex Machina et Annihilation. Cependant, le film de Danny Boyle de 2007 n'est en aucun cas un chef-d'œuvre avec son slasher souvent critiqué qui fournit une conclusion bizarre à un film qui tentait apparemment de fusionner 2001: une odyssée de l'espace avec Halloween. Cela dit, le film ne méritait pas ses pitoyables gains au box-office, car il n'a finalement pas réussi à se connecter avec un public qui n'a pas pu reprendre son budget de 40 millions de dollars. BUDGET: 40 millions de dollars BOX-OFFICE: 32 millions de dollars