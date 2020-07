La scène de la gueule de bois qui a forcé les invités de Las Vegas à appeler les flics pendant le tournage

The Hangover Part III se sentait comme le dernier clou dans le cercueil de la franchise, car cela ne satisfaisait pas de manière critique et au box-office. Cependant, maintenant que le temps est passé, pourrions-nous en être à une quatrième tranche? Ed Helms ne le pense pas, affirmant que les chances «sont comprises entre 0 et 0». Désolé La gueule de bois fans, vous devrez vous contenter des cascades folles qu’ils ont réalisées dans la trilogie originale.