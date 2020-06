La scène de bataille de Thanos de Endgame recoupée avec les Avengers de la justice sociale

La scène emblématique des portails de Avengers: Fin de partie a été édité pour refléter la vraie justice sociale des Avengers luttant actuellement pour mettre fin à la brutalité policière. Cela fait plus d’un an que Fin du jeu s’est frayé un chemin dans les salles de cinéma, et l’impact de plusieurs de ses plus grands moments n’a pas été diminué. La scène des portails en particulier est devenue un favori parmi les fans, car c’est le moment où tous les personnages décédés dans Avengers: Infinity War revenir à la vie de façon triomphante. Le moment a été parodié, a inspiré d’autres œuvres de fans et a même déclenché une réaction étonnante de la foule devenue virale depuis.

Cette nouvelle vidéo a été inspirée par les récents événements aux États-Unis, qui ont tous été déclenchés par la mort tragique de George Floyd. Le 25 mai, Floyd, un homme afro-américain, est décédé après avoir été épinglé au sol par un policier blanc, qui a pressé son genou contre le cou de Floyd pendant près de neuf minutes. Sa mort, ainsi que celle d’autres hommes et femmes noirs non armés, a déclenché des protestations à travers les États-Unis alors que les gens demandent justice pour Floyd. Les manifestations se sont même étendues à d’autres pays et plus de quelques célébrités ont trouvé des moyens de s’impliquer. Dans un exemple particulièrement remarquable, Guerres des étoiles L’acteur John Boyega a prononcé un discours émouvant lors d’une manifestation à Londres.

Le nombre de personnes qui ont rejoint le mouvement Black Lives Matter ces derniers jours est stupéfiant, comme quelqu’un l’a rapidement remarqué sur les réseaux sociaux. Cet utilisateur a inspiré vantaeotsvn à prendre la scène des portails de Fin du jeu et attribuer les différents groupes qui se sont unis pour ce combat aux nombreux héros présents dans la scène. Par exemple, les manifestants eux-mêmes sont représentés par Captain America (Chris Evans) et Thor (Chris Hemsworth), tandis que Black Panther (Chadwick Boseman) devient ceux qui ont donné de l’argent à diverses organisations. Vous pouvez voir la vidéo sur ce lien ici.

Ce n’est pas la première fois cette année que la scène des portails Fin du jeu a été modifié pour refléter les héros de la vie réelle. En mars, le graphiste BossLogic a édité une image de la scène pour transformer Cap, Thor et les autres en médecins luttant contre la pandémie de coronavirus. À une époque où tant de gens se tournent vers des héros fictifs pour l’évasion et le divertissement, il est important de se souvenir de ceux qui mènent les vraies batailles.

Marvel Studios a été l’une des nombreuses marques et sociétés à publier des déclarations soutenant le mouvement Black Lives Matter ces derniers jours. C’est sans aucun doute une période difficile pour beaucoup, mais comme Fin du jeu la vidéo le prouve, elle a également rassemblé d’innombrables groupes de personnes pour lutter pour ce qui est juste. Les Avengers seraient fiers.

