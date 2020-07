La Saturn V historique a été remplacée par une fusée SLS sur la nouvelle plaque d’immatriculation de l’Alabama

La nouvelle étiquette spatiale Alabama offerte par le département du revenu de l’Alabama remplace la plaque d’immatriculation précédente « Sauver le Saturne V » et sa représentation de la fusée lunaire de l’ère Apollo avec une illustration du nouveau système de lancement spatial de la NASA. (Crédit d’image: Alabama Dept. of Revenue)

L’Alabama a troqué la gloire d’une fusée lunaire passée contre la promesse d’un nouveau lanceur sur la dernière version de sa plaque d’immatriculation spécialisée sur le thème de l’exploration spatiale.

Le « Alabama Space Tag » redessiné remplace la représentation du booster historique de Saturne V – qui a lancé il y a 50 ans les premiers astronautes sur la Lune – avec la nouvelle fusée lourde de la NASA, le Space Launch System (SLS). La nouvelle plaque marque la première fois que la Saturn V n’apparaît pas sur une plaque Alabama depuis 15 ans.

Le Département du revenu de l’Alabama a commencé à émettre la nouvelle étiquette spatiale en mai. Tout comme la plaque « Save the Saturn V » qu’elle a remplacée, les ventes profitent au domicile de l’État pour l’une des trois fusées restantes de l’ère Apollo.

« Le produit net des 50 $ est distribué à la Fondation américaine Space and Rocket Center pour être utilisé vers le Davidson Saturn V Center à Huntsville où se trouve le Saturn V », écrit le département sur son site Web.

Présentée pour la première fois en 2005 après un effort de près d’un an visant à susciter l’intérêt public nécessaire pour se qualifier pour la nouvelle plaque, l’étiquette originale « Save the Saturn V » de l’Alabama faisait partie d’un effort de collecte de fonds de 5 millions de dollars qui a soutenu la restauration et le logement de la fusée.

Le véhicule d’essai dynamique, Saturn V 500-D, avait été exposé à l’extérieur au U.S. Space & Rocket Center de 1970 à 2008, lorsque le Davidson Center for Space Exploration a ouvert ses portes pour présenter le booster sur écran horizontal. Une réplique à grande échelle du Saturn V de 363 pieds de haut (110 mètres) a été érigée verticalement sur la place menant au Davidson Center.

Le Space & Rocket Center, qui abrite le Space Camp américain, sert de centre d’accueil officiel au Marshall Space Flight Center de la NASA, où le Saturn V a été conçu sous la direction de Wernher von Braun et de son équipe d’ingénieurs.

La plaque d’immatriculation originale de 2005 « Save the Saturn V » de l’Alabama (en haut) et la révision de 2014 ont levé des fonds pour le Space & Rocket Center des États-Unis à Huntsville, où l’une des trois fusées Saturn V restantes est exposée. (Crédit d’image: Alabama Dept. of Revenue)

La plaque d’immatriculation originale « Save the Saturn V » représentait le lancement de la fusée vers la lune. Une silhouette de la Station spatiale internationale et le slogan « D’abord à la lune et au-delà » ont complété la conception de 2005.

Une mise à jour de 2014 de la plaque a ajouté des illustrations de la Terre et de Mars et a révisé la représentation de la station spatiale. Le slogan est resté le même.

Avec le Saturn V «sauvé», les fonds recueillis par les ventes de la plaque de spécialité ont été réaffectés au soutien de nouvelles expositions, de la maintenance des expositions et des programmes éducatifs, selon le Space & Rocket Center de l’époque. En 2014, l’étiquette avait rapporté 1,2 million de dollars pour le musée.

Le nouvel Alabama Space Tag remplace le système de lancement spatial du Saturn V contre la Lune et Mars. Un ruban rouge s’étend entre les deux dans un design similaire au logo du programme Artemis de la NASA, sous lequel le SLS volera. La plaque 2020 remplace « First to the Moon and Beyond » par « Dare to Explore ».

L’étiquette d’espace est disponible pour les automobilistes de l’Alabama pour 15 $ à 890 $, selon le type de véhicule enregistré. La plaque peut être personnalisée.

La NASA vise fin 2021 pour le premier vol sans équipage de la fusée SLS. Artemis 2, le premier SLS prévu pour transporter des astronautes dans une mission circumlunaire, est prévu pour 2023. La NASA vise à débarquer le prochain homme et la première femme sur la lune d’ici 2024.

L’Alabama n’est pas le seul État à proposer une plaque d’immatriculation spécialisée sur le thème de l’espace. La Floride, qui a publié la première plaque de spécialité du pays pour honorer l’équipage tombé du Challenger, offre toujours une étiquette représentant la navette spatiale qui commémore les astronautes qui ont perdu la vie dans la tragédie de 1986 et l’équipage malheureux de la navette spatiale Columbia en 2003. .

Le Texas Department of Motor Vehicles propose également une plaque spéciale honorant l’équipage final de Columbia qui représente l’orbiteur au-dessus de la Terre sous sept étoiles (le Texas a précédemment inclus la navette sur sa plaque standard de 2000 à 2009). L’Ohio et la Virginie proposent également des étiquettes avec des thèmes spatiaux, dont une par ce dernier mettant en vedette l’insigne de la NASA pour le Langley Research Center de l’agence spatiale à Hampton.

