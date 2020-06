La Samsung Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live battront probablement la note 20 sur le marché

Montre d’origine Samsung Galaxy

Selon plusieurs sources solides comme le roc, nous sommes à moins de deux mois de l’annonce officielle d’un énorme quatre nouveaux haut de gamme Smartphones Samsung, dont deux ( très différent Galaxy Note 20 variantes, un Galaxy Fold de deuxième génération, et un Galaxy Z Flip compatible 5G.

Cela fait déjà une foule inhabituellement (virtual) Unpacked event, c’est pourquoi vous ne devriez pas être exactement choqué d’entendre deux autres produits Galaxy qui devraient être dévoilés bientôt sont maintenant à peu près garantis de voir la lumière du jour tôt. A savoir, en juillet, bien que Les pronostiqueurs sans aucun doute fiables de SamMobile n’ont pas pu partager des informations plus précises sur le calendrier de lancement de Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Buds Live, alias Galaxy Buds Bean

Bien que cela signifie très probablement que le Samsung Galaxy Buds Live ne sera pas livré avec des capacités intégrées de suivi de la condition physique ou un lecteur audio autonome après tout, l’annulation active du bruit est toujours très possible. C’est la même chose pour un prix inférieur à 150 $ qui pourrait absolument écraser les AirPods Pro d’Apple, ainsi que les Galaxy Buds +, si la spéculation ANC se prolonge.

Malheureusement, la Galaxy Watch 3 reste complètement cachée dans le mystère en ce qui concerne les prix de détail, ce qui n’est pas ce que nous pouvons dire sur les spécifications et les fonctionnalités. Un tas de choses sont déjà en plein air, du très attendu lunette tournante physique retour aux options de construction en acier inoxydable et titane, tailles de boîtier de 41 et 45 mm, fonctionnalité GPS intégrée, protection Gorilla Glass DX, indice de résistance à l’eau de 5 ATM, et une batterie pas si impressionnante.

Une friandise très intéressante prétendument révélée par SamMobile aujourd’hui concerne les débuts commerciaux des Samsung Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live, qui devraient coïncider en grande partie avec l’annonce officielle des Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Fold 2 et Z Flip 5G.

En d’autres termes, vous devriez être prêt à commander ces mauvais garçons portables et « écoutables » vers le 5 août … si tout se déroule selon le plan actuel de l’entreprise. N’oubliez pas que la pandémie de coronavirus peut encore perturber ce calendrier extrêmement ambitieux en retardant la production de divers composants vitaux ou même de dispositifs révolutionnaires comme le Galaxy Fold 2.