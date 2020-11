La saison la plus heureuse sur Hulu sauve la saison des vacances avec les lesbiennes

La saison la plus heureuse 10/10 Avec des performances stellaires de Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Happiest Season est un peu ringard et très doux, mais qu’attendez-vous d’un grand film gay de Noël.

Au cas où vous seriez en retard, Hulu est déjà en train de tuer le jeu de film de vacances. Leur entrée la plus récente et la plus adorable de cette année s’appelle Happiest Season, et elle est tout simplement enchanteresse. Oui, c’est dans le genre « Hallmark Holiday Movie », mais ce n’est pas des niveaux de sucré insupportables ou provoquant des caries. D’accord, c’est un peu ringard et très sucré, mais qu’attendez-vous d’un grand film de Noël gay?

De plus, des visages sympathiques de drag queen BenDeLaCreme et Jinkx Monsoon faire une apparition rapide, et je vis absolument pour cela. Aubrey Plaza le tue comme l’ami gay impertinent (avec une torsion), et l’ami gay impertinent sans torsion est tout aussi brillamment tiré par Dan Levy.

Cela fait partie de la romance, de l’histoire du coming out, du passage à l’âge adulte, des manigances des vacances, de la convivialité familiale et totalement génial. Le cœur, le charme et l’humour se mélangent si bien, et authentiquement, cela fait monter en flèche ce film au sommet de la liste des films à voir absolument. C’est mignon et sain, et bien sûr, il a une fin heureuse – une fin de vacances heureuse.

Harper (Mackenzie Davis) amène sa petite amie Abby (Kristen Stewart) à la maison pour les vacances… mais sur le chemin, elle avoue que ses parents ne savent pas qu’elle est gay et pensent qu’Abby est juste sa colocataire avec nulle part où aller pour Noël. Bien sûr, Abby est totalement renversée par cela. Pourtant, malgré la tromperie, elle l’accompagne par amour et rencontre ses sœurs (Alison Brie et Mary Holland) ainsi que ses parents obsédés par l’image, Ted (Victor Garber) et benne (Mary Steenburgen). Naturellement, il y a l’ex-petit ami de la ville natale qui a été jeté dans le mélange, et ses parents essaient de les remettre ensemble. Ces parents qui se mêlent! Si seulement ils savaient que Harper était déjà lesbienne et dans une relation super mignonne.

Pas de spoilers, mais bien sûr, ce ne serait pas un film de joyeuses fêtes sans une fin heureuse – même si la façon dont ils y parviennent ne correspond pas exactement à ce à quoi vous vous attendez.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!