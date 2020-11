La saison la plus heureuse: 8 choses rapides que nous savons sur la rom-com lesbienne de Kristen Stewart

La saison la plus heureuse est le deuxième film de la co-scénariste / réalisatrice Clea DuVall, qui joue également

La saison la plus heureuse sert de deuxième long métrage du co-scénariste / réalisateur Clea DuVall. Mieux connue en tant qu’actrice, notamment pour ses rôles dans Mais je suis une pom-pom girl, fille, interrompue, la faculté, Veep, le conte de la servante, histoire d’horreur américaine, Héros, Zodiac, Ne peut pas attendre, The Grudge (2004), et Argo, pour n’en nommer que quelques-uns, DuVall a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisateur avec la comédie dramatique indépendante et sous-estimée de 2016, L’intervention. Même si cela doit beaucoup à des films comme Le grand frisson, DuVall s’est avérée être les réalisateurs d’un acteur assuré, en particulier avec un casting étoilé qui comprenait Natasha Lyonne, Ben Schwartz, Alia Shawkat, Cobie Smulders et DuVall elle-même.

Également, La saison la plus heureuse a un ensemble exceptionnellement haut de gamme, dont nous discuterons momentanément. Il convient également de noter qu’en plus de ses fonctions en coulisse, DuVall joue également le rôle de Georgia dans son dernier film.