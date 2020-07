La saison de Premier League 2020-21 débutera le 12 septembre – Football

in

La saison de Premier League anglaise 2020-21 débutera le 12 septembre et le dernier tour de matches aura lieu le 23 mai, a annoncé la ligue vendredi. La nouvelle saison, initialement prévue pour le 8 août, a été retardée cette année après que la Premier League a suspendu la saison 2019-20 pendant trois mois en raison de la pandémie COVID-19.

La saison en cours se terminera par un dernier tour de matches dimanche, donnant aux équipes environ sept semaines pour se préparer pour la prochaine campagne.

Cependant, les équipes toujours en compétition en Ligue des champions et en Ligue Europa auront moins de temps pour se préparer si elles s’avançaient plus profondément dans les huitièmes de finale, les finales des deux compétitions se déroulant respectivement les 23 et 21 août.

La nouvelle saison débute après la pause internationale, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, annonçant le mois dernier que les matches de la Ligue des Nations se joueraient du 3 au 8 septembre.

La Premier League a également ajouté qu’elle continuerait de consulter la Football Association (FA) et la Ligue anglaise de football (EFL) concernant la programmation des compétitions nationales.

