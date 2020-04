La saison cinq de Better Call Saul préfigure la mort de Don Eladio, Breaking Bad Death

– Publicité –



La toute dernière finale de la saison 5 de Better Call Saul, intitulée « Something Unforgiveable », présente également une scène entre Ignacio « nacho » Varga et Don Eladio qui préfigure la mort du patron du cartel dans l’émission « Breaking Bad ». Maintenant, au cours de l’épisode ci-dessus, Lalo a ensuite conduit Nacho au sud de la frontière mexicaine jusqu’à son hacienda qui était située dans une région reculée de Chihuahua, au Mexique. Maintenant, visitant Eladio dans sa propre résidence, Lalo présente au Don un bon cadeau, un Ferarri rouge avec une boîte d’argent.

Maintenant, après avoir beurré Eladio avec ses cadeaux élaborés, Lalo présente ensuite Nacho, se référant à lui comme leur «nouvel homme dans le Nord» qui a ensuite succédé à Hector Salamanque après avoir souffert d’un mauvais accident vasculaire cérébral. Comme alors Eladio note que Nacho n’est pas une Salamanque, Lalo déclare ou dit alors que Nacho est en fait un ami du cousin dérangé Tuco Salamanca, qui brise alors instantanément la glace. Eladio se réchauffe alors à Nacho et lance une conversation d’affaires informelle avec lui autour des boissons.

Maintenant, avec la proposition de Nacho, Eladio perçoit Nacho comme un homme d’affaires solide et lui demande ensuite ce qu’il veut réellement. «Respect», dit Nacho, il dit qu’il veut prendre sa propre décision et aussi suivre son propre chemin, il ne veut même pas que quelqu’un pense à le jouer. Don Eladio semble alors satisfait de Nacho, puis il lui verse un autre verre de tequila, concluant leur toute première rencontre avec le toast «Salud».

Maintenant, cette scène de la série rappelle beaucoup la tristement célèbre scène Breaking Bad lorsque Don Eladio est alors empoisonné par Gus dans l’épisode « Salud » de la toute quatrième saison de la série. L’aspect le plus convaincant de la scène similaire de Better Call Saul est peut-être l’expression béat sur le visage d’Eladio alors qu’il semble écouter Nacho décrire ce qu’il veut.

