La saison 9 de Fast and Furious est retardée !!! Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Chris Bridges reviendront à coup sûr !!! Cardi B et John Cena apparaîtront également dans le 9ème épisode !!! Connaissez les détails du prochain film !!!

Fast and Furious est quelque chose pour lequel il n’est pas nécessaire de donner une longue description de son introduction. Le nom de la franchise suffit pour se présenter.

Nous savons tous que Fast and Furious a été approuvé pour son 9ème volet réalisé par Justin Lin et écrit par Daniel Casey, et aurait frappé les théâtres si la pandémie n’était pas là.

Malgré cela, l’excitation des fans ne s’est pas détériorée. Ils attendent toujours avec impatience que le film arrive sur les écrans.

DATE DE SORTIE:

Nous savons tous que la série devait initialement sortir début 2020, mais en raison d’une pandémie, elle a été retardée. Maintenant, la date de sortie de Fast and Furious 9 a été prolongée et le spectacle devrait sortir le 2 avril 2021, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette nouvelle a été officiellement annoncée en mars, ce qui a déçu les fans.

Avant, il était prévu que la séquence finale de Fast and Furious, c’est-à-dire F10, soit publiée en 2021, mais la pandémie a gâché tout le planning des créateurs ainsi que des fans. Le 10e versement a été reporté à 2022.

JETER:

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Chris Bridges reviendront pour reprendre leurs rôles de Dom, Letty, Roman et Tej respectivement. Les autres moulages apparaîtront également dans le 9ème épisode.

John Cena apparaîtra également comme le frère inconnu de Dom. Nathalie Emmanuel, Lucas Bllack, Jordana Brewster apparaîtront également dans le prochain film.

Certains des nouveaux acteurs à apparaître dans le film sont Cardi B, Finn Cole, Vinnie Bennett et Anna Sawai.

TERRAIN:

Rien sur l’intrigue n’a encore été dévoilé. Mais nous pouvons en avoir un aperçu à travers la bande-annonce.

BANDE ANNONCE:

La bande-annonce du film est sortie le 31 janvier 2020.