La saison 7 de Legends of Tomorrow perd un acteur de longue date

Alors que la saison 7 de Legends of Tomorrow touche à sa fin, un membre du casting de longue date quitte officiellement la série Arrowverse. Lorsqu’il s’agit de séries de l’Arrowverse, le casting change constamment, car de nouveaux personnages sont recrutés tandis que d’autres quittent la série.

Pour Legends of Tomorrow, l’équipage du Waverider a connu sa part de changements au cours des dernières saisons. Selon la série, certains acteurs sont partis plus tôt, tandis que d’autres ont terminé leur série plus tard. Le drame DC qui voyage dans le temps étant l’une des plus anciennes séries de la franchise, certains des héros originaux ont commencé à partir un par un.

Attention cet article contient des spoilers sur le final de la saison 7 de Legends of Tomorrow

Dans la saison 5 de Legends of Tomorrow, Brandon Routh, qui a commencé à jouer Ray Palmer/The Atom dans Arrow avant de passer au spinoff, a fait une sortie mitigée de la série aux côtés de sa femme réelle Courtney Ford, qui incarnait Nora Darhk. Pendant la saison 6 de Legends of Tomorrow, Dominic Purcell, qui jouait Mick Rory/Heatwave dans la série après avoir débuté dans The Flash, a également fait ses adieux. À l’heure actuelle, la Sara Lance/White Canary de Caity Lotz est le seul membre du casting original restant de la première saison. Alors que The CW n’a pas encore renouvelé la série Arrowverse pour une huitième année, l’équipe aura un visage moins familier.

Nick Zano, qui a rejoint Legends of Tomorrow dans la saison 2 dans le rôle de Nate Heywood/Citizen Steel, est le dernier membre du casting à terminer son aventure. TVLine rapporte qu’en dépit du fait que le destin de Legends of Tomorrow reste en suspens, Zano quitte la série en tant que régulier. Lors du final de la saison 7 de Legends of Tomorrow, Nate a fini par perdre ses pouvoirs pendant leur mission de la Première Guerre mondiale, ce qui a conduit à cet adieu déchirant. Keto Shimizu, l’un des producteurs exécutifs de la série, a fait la déclaration suivante au sujet de la fin de Zano :

« J’ai senti que c’était le moment. C’était en quelque sorte un moment naturel pour dire au revoir à ce personnage. Nous nous sentons très chanceux d’avoir eu cette merveilleuse période de six ans pour développer ce personnage et travailler avec un homme aussi talentueux. »

Tout au long de la saison 7 de Legends of Tomorrow, la série a fait allusion à la possibilité que Nate était peut-être sur le point de partir. Si Nate n’est plus dans la série, le final lui a au moins offert une fin très heureuse puisqu’il est allé vivre dans le Totem d’Air avec la Zari originale. Ce qui est également bien avec Legends of Tomorrow, c’est que même lorsque des membres de longue date du casting quittent la série, les scénaristes ne ferment jamais complètement la porte, leur permettant de faire des apparitions. Dans le grand schéma des choses, Legends of Tomorrow a toujours eu une distribution semi-rotative, ce qui permet de garder une dynamique fraîche.

Aussi triste que soit la sortie de Zano, elle n’était qu’un des nombreux moments d’émotion du final de la saison 7 de Legends of Tomorrow. La CW n’a pas encore renouvelé la série DC – ou toute autre série de l’Arrowverse – pour une nouvelle saison, ce qui fait que c’est la première année où la série se termine sur un cliffhanger qui pourrait ne pas être résolu. Ce qui retarde les renouvellements, c’est le fait que The CW est en vente, ses propriétaires WarnerMedia et Paramount cherchant à la vendre. Bien que l’on ne sache pas ce qui se passe en coulisses, les fans devront peut-être attendre encore un peu pour savoir si la saison 8 de Legends of Tomorrow devient une réalité ou non.