La saison 7 d’Apex Legends est en direct avec son lancement officiel sur Steam

Ascension, la nouvelle saison de Apex Legends, est en direct. Le nouveau chapitre de la bataille royale apporte une série de changements et d’améliorations importants – tels qu’une nouvelle carte, une autre légende, un Battle Pass mis à jour et des ajustements d’équilibrage – et les joueurs peuvent essayer tous les changements sur Origin et Steam.

La saison sept marque également SommetLes débuts officiels de Steam un an après qu’EA et Valve ont annoncé un partenariat pour amener les titres Origin sur Steam.

Nouvelle carte: Olympus

Image via Respawn Entertainment

Après une longue attente, les Apex Games ont finalement déménagé à Olympus. La nouvelle carte est une ville flottante sur la planète de Psamathe et elle promet de bouleverser Sommet.

Olympus a une atmosphère différente de ses prédécesseurs. Au lieu d’un champ ouvert et abandonné comme les ruines de Skull Town ou Capitol City, les joueurs peuvent plonger dans un paysage urbain réel, parfaitement préservé depuis que ses habitants l’ont évacué il y a six mois (en Sommet temps).

Le résultat est une colonie somptueuse avec un fort contraste entre les aspects modernes et industriels. Des établissements luxueux, tels que le Reverie Lounge, le Velvet Oasis Café et Autumn Estates, sont juxtaposés par les Docks, le Supercarrier Arcadia et le système de portail Phase Runner pour créer un paysage unique.

Les joueurs qui souhaitent faire un tour dans les merveilles de la nouvelle ville peuvent profiter du mode à durée limitée Olympus Preview. Le nouvel ajout à la rotation sert de «mode touriste» et permet aux joueurs d’explorer la carte librement sans se soucier des dégâts des armes.

Image via Respawn Entertainment

La nouvelle saison amène un autre concurrent aux Apex Games. L’astrophysicien excentrique Horizon peut manipuler la gravité et l’utiliser contre ses ennemis.

Son passif, Spacewalk, lui donne un contrôle aérien accru et des atterrissages équilibrés, tandis que sa tactique est un ascenseur par gravité qui peut propulser les alliés dans les hauteurs et servir de piège. Son ultime, Black Hole, aspire les ennemis proches et les maintient coincés – et en fait une cible facile pour l’équipe.

L’arrivée d’Horizon peut également être une étape importante Apex traditions. La légende a quitté sa ville natale, Olympus, à la recherche de Branthium, un minéral qui serait la solution à la crise énergétique de la ville. Son assistante (qui peut être une version pré-simulacre de Ash) a trahi Horizon et l’a laissée bloquée dans l’espace – et si la théorie est vraie, elle peut jouer un rôle dans le récit au cours des saisons à venir.

Nouveau Battle Pass

Comme d’habitude, SommetLa septième saison apporte une autre passe de combat, cette fois avec quelques améliorations. Le dernier opus comprendra une progression simplifiée avec des étoiles au lieu de points de défi et une interface remaniée, avec la possibilité de vérifier les défis à mi-match.

Quelques récompenses en particulier ont été mises à l’honneur dans les aperçus des passes de combat. La peau réactive de cette saison va au R-99, qui revient du paquet de soins. Le cosmétique de pointe est débloqué au niveau 100, tandis que son jumeau noir et or, le révolutionnaire, est le dernier prix au niveau 110.

Wraith et Octane ont également reçu deux nouvelles tenues fantaisie pour correspondre aux destinations luxueuses d’Olympus. Le skin High Class de Wraith donne au tirailleur interdimensionnel un nouveau look élégant et une nouvelle frange élégante et est débloqué au niveau 25 de la piste premium.

La configuration Fast Fashion d’Octane lui donne une tenue high-tech avec des cheveux bleus et ses jambes ont un design doré différent. Ses lunettes cèdent également la place à une visière technologique qui semble s’illuminer. Pour débloquer ce visuel, les joueurs doivent atteindre le niveau 50 de la piste premium.

Débuts Steam et Champion’s Edition

Sommet les joueurs peuvent enfin plonger dans Olympus via Steam près d’un an après qu’EA et Valve ont signé un partenariat pour autoriser les titres Origin, comme Sommet et Chute des Titans, sur Steam.

Pour fêter l’occasion, Respawn distribue des prix exclusifs. En jouant Sommet Grâce à Steam, trois charmes d’armes à feu combinent des aspects de la bataille royale et des éléments de titres populaires de Valve.

L’une des récompenses montre que Wattson tient un cube compagnon, un élément de base du Portail franchise, tandis qu’un autre montre le casse-cou Octane avec un headcrab de Demi vie collé sur son visage. Le charme final est une représentation de l’IA GLaDOS perpétuellement sarcastique comme on le voit sous sa forme de pomme de terre pendant Portail 2.

Les débuts de la saison sept marquent également la sortie de l’édition Champion, un pack conçu pour les nouveaux arrivants qui pourraient récupérer le jeu sur la nouvelle plate-forme. Le nouveau pack contient une série de skins exclusifs, y compris des visuels légendaires pour Wraith, Crypto et Revenant, et déverrouille toutes les légendes du jeu, y compris Horizon, pour 39,99 $.

