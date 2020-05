La saison 6 de Flash Payez l’aperçu de Piper: Cisco en solo cette fois

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur deux choses avant l’épisode « Pay the Piper » de cette semaine. De toute évidence, le gros titre accrocheur pour l’épisode de cette semaine de The CW Le flash est le retour de Godspeed et en apprendre davantage sur le mystère qui l’entoure, elle et / ou eux. De plus, nous allons en savoir plus sur l’histoire de « Crisis » de Barry (Grant Gustin) nouveau monde comme Hartley Rathaway (Andy Mientus) aka Pied Piper ne revient pas exactement « racheté » (et il semble que Barry y soit pour quelque chose. Mais n’oublions pas le Mirrorverse, car il ressort clairement de l’aperçu suivant que Barry, Cisco (Carlos Valdes), et les autres non. Mais avec les pouvoirs de Barry lui échouant et l’équipe Flash commençant à se débarrasser les uns des autres, seront-ils en mesure de formuler un plan à temps? Si cela signifie sauver Iris (Candice Patton) et Kamilla (Victoria Park), ils feront ce qu’il faut:

The Flash season 6, episode 18 « Pay the Piper »: GODSPEED AND PIED PIPER RETURN – Quand Godspeed revient, Barry (Grant Gustin) se tourne vers Hartley Rathaway (star invitée Andy Mientus) pour obtenir de l’aide. Cependant, les choses deviennent tendues rapidement après que Barry se rend compte que l’un des changements de Crisis est que The Flash et Pied Piper sont maintenant ennemis. Pendant ce temps, Iris (Candice Patton) tente de s’échapper du Mirrorverse. Amanda Tapping a réalisé l’épisode, écrit par Jess Carson.

À partir de la septième saison de Le flash, (agréable de parler d’une saison qui pourrait avoir un calendrier de production normal), Kayla Compton(Faire des mouvements, des maîtresses) Allegra Garcia et Brandon McKnight(La forme de l’eau, l’évasion d’Akilla) le génie de la technologie Chester P. Runk sera promu aux habitués de la série. Journaliste prometteuse, Allegra est tombée sur une mauvaise foule et a été incarcérée à un jeune âge. Mais depuis sa libération, elle a refusé de laisser son début de vie difficile définir son avenir. Maintenant, elle aide Barry Allen en tant que nouveau membre de Team Flash, grâce à sa capacité métahumaine à manipuler le spectre électromagnétique. C’est alors qu’elle n’aide pas Iris à faire la une des journaux de CCC Media.

McKnight’s Runk est une merveille scientifique qui travaille dans le garage encombré de sa grand-mère. Non seulement il peut concevoir et construire presque n’importe quel gadget, mais il le fait sans le soutien coûteux et les ressources de S.T.A.R. Labs. Chester est un gars un peu « bricoleur », abandonnant les laboratoires de haute technologie pour les trouvailles de junkyard et la technologie abandonnée d’autres personnes pour créer ses propres gadgets uniques qui bousculent les lois de la physique – et au-delà. Amoureux du plaisir et grand danseur, Chester est un gars terre-à-terre qui illumine toutes les pièces dans lesquelles il entre. Oh, et le garçon est obsédé par les extraterrestres, les films de science-fiction et d’autres intérêts de la culture pop – et n’oubliez pas le café Jitters.

