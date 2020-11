La saison 5 d’Expanse portera enfin ses fruits ce point d’intrigue de la saison 1

Chemin du retour L’étendue Saison 1, avant que les Roci ne quittent Tycho en mission pour trouver «Lionel Polanski», Naomi a déclaré à Fred Johnson: «Un jour, je vais vous demander de trouver quelqu’un sans poser de questions. Les lecteurs de la série de livres ont sans aucun doute réalisé tout de suite qu’il s’agissait d’une référence à Filip, le fils perdu de Naomi avec le terroriste charismatique et manipulateur de l’OPA Marco Inaros, mais les téléspectateurs n’ont entendu Naomi élever son fils que bien dans la saison 2. Plus tard, nous découvrons que Naomi n’a pas vu Filip, maintenant adolescent, depuis qu’il est bébé.

Dans la saison 4, trouver Filip est sans aucun doute de plus en plus dans l’esprit de Naomi, à la fois alors que les tensions entre l’OPA et la Terre augmentent et que Naomi voit ses propres regrets reflétés dans les luttes de Lucia sur Ilus. Tout cela culmine dans la finale de la saison 4, lorsque Naomi appelle Fred Johnson pour appeler en sa faveur. Maintenant, à l’approche de la saison 5, le suivi de Johnson est sur le point de devenir un point majeur de l’intrigue. Découvrez ce que le showrunner Naren Shankar avait à dire à ce sujet dans une récente interview avec EW:

À la fin de la saison 4, le message [Naomi] envoyé à Fred Johnson était: «Je dois entrer en contact avec mon fils. J’appelle en cette faveur que nous avons mis en place le chemin du retour dans la saison 1. J’appelle en cette faveur. J’ai vraiment besoin de retrouver mon fils, car j’ai peur que son père le fasse tuer.

Si la finale de la saison 4 est quelque chose à passer, cette faveur peut être trop peu trop tard. Nous rencontrons Filip dans les dernières minutes de la saison lorsqu’il aide son père à tuer Ashford, puis se tient prêt alors que Marco envoie les astéroïdes masqués se précipiter vers la Terre et ses milliards de citoyens. Quoi qu’il en soit, dans la saison 5, Naomi retrouvera enfin son fils et «les retrouvailles qu’elle espère ne sont probablement pas celles qu’elle va avoir», a taquiné Shankar. «Il ne lui fait pas de gâteau.»

Dominique Tipper a parlé de la réalisation de ce scénario particulier sur L’étendue La saison 5 s’est déroulée l’année dernière (via io9), en disant: «Je pense que pour moi c’est assez délicieux, car beaucoup de mes premiers choix avec Naomi étaient tous enracinés dans ce passé dont je ne pouvais parler à personne, ou que je ne voulais pas à. Donc, il y avait beaucoup de ça, comme du travail d’acteur secret que j’avais l’impression de faire. J’avais eu des raisons pour la façon dont elle réagissait dans les situations et la façon dont elle réagissait à certaines choses extérieures qui se produisaient. Vous vous dites: ‘Pourquoi Naomi court-elle après cet enfant? Bizarre.' »

