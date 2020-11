La saison 5 de Pokémon Go Battle League apporte un format légèrement différent

Saison 5 du Pokémon Go La Battle League sera plus courte que la plupart des saisons précédentes, a annoncé Niantic aujourd’hui. Et le développeur a également changé le fonctionnement de la progression des rangs, mais uniquement pour la saison cinq.

Au lieu de progresser dans le classement en se concentrant sur l’utilisation des classements, les joueurs gagneront un certain nombre de batailles à partir du 9 novembre lorsque la saison cinq commencera. Fondamentalement, pour atteindre le rang deux, vous devez terminer un certain nombre de batailles. Pour atteindre les rangs 3 à 10, vous devez gagner un certain nombre de batailles.

En plus des changements de progressions de rang, la saison cinq ne suivra pas non plus le format habituel de la Ligue, remplaçant les ligues Great, Ultra et Master par les Little, Kanto et Catch Cups.

Voici tous les détails dont vous avez besoin pour chacune de ces coupes et leurs exigences.

La Petite Coupe: du 9 au 16 novembre Seuls les Pokémon qui peuvent évoluer et qui n’ont pas du tout évolué sont éligibles.

La Coupe Kanto: du 16 au 23 novembre Seuls les Pokémon répertoriés dans le Pokédex entre les numéros 001 et 151 sont éligibles. La limite de CP est de 1500

The Catch Cup: du 23 au 30 novembre Seuls les Pokémon qui ont été capturés au cours de la saison cinq sont éligibles. La limite de CP est de 1500 Les Pokémon mythiques comme Mew, Celebi, Jirachi et Victini ne sont pas autorisés.



Niantic garde la plupart des autres fonctionnalités les mêmes, y compris aucune exigence de marche pour participer à la Battle League. Le niveau d’amitié requis pour combattre à distance restera également chez Good Friends tout au long de la saison cinq.

Voici tout le reste qui est resté le même de la saison quatre.

Les objets d’avatar inspirés de Pikachu Libre continueront d’être des récompenses de rang sept.

Vous pouvez toujours rencontrer Pikachu Libre une fois que vous avez atteint le rang 10.

Les récompenses de fin de saison seront similaires à celles de la saison quatre.

Stardust du rang un à trois en récompense.

Stardust, TM et un Battle Pass Premium du rang 4 au 10

Le dernier changement majeur pour la saison cinq est qu’à partir du septième rang, les joueurs auront la chance de rencontrer des Pokémon légendaires sur les pistes de récompenses de la Go Battle League. Ces légendaires seront les mêmes que ceux apparaissant dans les raids cinq étoiles, tandis que le reste des Pokémon que vous pourrez rencontrer sur les pistes de récompenses resteront inchangés par rapport à la saison quatre.

