La saison 5 d’Amazon ‘The Grand Tour’ reportée !!! Andy Milman et Jeremy Clarkson DE RETOUR !!! Recevez les dernières mises à jour sur le salon !!!

Le Grand Tour est un spectacle exclusif d’Amazon.

Comme son nom l’indique, le Grand Tour suit les genres de l’aventure, de l’automobile et du divertissement. C’est un show britannique. Il couvre les hôtes voyageant à différents endroits et examinant les automobiles et autres types de véhicules. Le salon est un succès car les amoureux de l’automobile l’ont déclaré favori des fans!

Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond et Andy Milman sont les hôtes. Il y a eu quatre saisons de ce spectacle conduisant à un total d’environ 39 épisodes. Suite à une controverse assez grave qui a impliqué quelques coups de poing, Jeremy Clarkson a été renvoyé de l’émission. Après un adieu émotionnel, il a quitté la série en 2015.

À propos de la dernière saison

Amazon a lancé la quatrième saison de l’émission le 13 décembre 2019.

La quatrième saison avait des invités couvrant les pays d’Asie. Ils sont allés dans des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam et Singapour.

À propos de la saison 5

En juillet 2019, Andy Milman a fait une annonce majeure concernant l’avenir de l’émission. Il a déclaré aux fans qu’Amazon avait renouvelé l’émission pour deux nouvelles saisons. Nous aurons donc une saison 5 et une saison 6 aussi!

Comme la saison 4 a été tournée dans les pays asiatiques, les fans s’attendent à quelque chose de différent de la saison prochaine.

C’est également dans les discussions qu’Andy Milman et Jeremy Clarkson reviendront pour la cinquième saison!

Date de sortie et plus-

La pandémie inattendue de coronavirus s’est avérée avoir causé de gros dommages à la production de l’émission. Le salon étant basé sur les voyages et le tourisme, il comprend des visites extérieures.

La pandémie mondiale a entraîné un retard dans la publication de la cinquième saison. Naturellement, les fabricants n’ont pas encore confirmé sa sortie.

Donc, si le voyage et l’automobile sont votre combo de rêve, alors regardez bien les quatre premières saisons du spectacle! Ils sont disponibles pour regarder sur Amazon Video!