La saison 4 de Stranger Things va être beaucoup plus incroyable que les saisons précédentes

– Publicité –



Stranger Things La saison 4 va être beaucoup plus incroyable que les saisons précédentes, Stranger Things est une série Web dramatique américaine d’horreur. Il est créé par Duffer Brothers pour Netflix. La première saison de la série est sortie en juillet 2016. Jusqu’à présent, la série a diverti sa base de fans avec trois saisons.

L’histoire et le complot de Stranger Things Saison 4

L’histoire de la série est basée dans une ville fictive de l’Indiana. La série est un amalgame d’horreur, de science et de pouvoir surnaturel. Il a jusqu’à présent atteint une large base de fans et il a été acclamé par la critique pour son jeu, sa mise en scène, son scénario, sa bande-son et bien d’autres choses. Eh bien, les créateurs étaient tous prêts à proposer une nouvelle saison, mais la situation pandémique actuelle a mis le travail de production en pause.

Le casting de la saison 4

– Publicité –

La star de Stranger Things, Joe Keery, alias Steve Harrington, a brisé la glace en disant que la nouvelle saison était assez incroyable. On pouvait espérer que la quatrième saison valait la peine d’attendre. Keery a également déclaré que cette saison sera beaucoup plus horrible et plus étrange que les versements précédents.

Stranger Things Saison 4 Date de sortie

Nous pouvons nous attendre à la sortie une fois la production reprise. Bien que la situation actuelle de COVID-19 ait mis le monde entier en pause. Nous pourrions espérer voir la saison à venir sur les plateformes de streaming d’ici 2021. D’ici là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour. Restez en sécurité et restez à la maison.

– Publicité –