La saison 4 de Protector est prête à arriver sur Netflix en juillet 2020 !!! Les derniers détails ici !!!

The Protector est une série dramatique et fantastique turque. Le créateur de l’émission est Binnur Karaevli. Les stars de l’émission sont Cagatay Ulusoy et Ayca Aydin Turan. Les directeurs de l’émission sont Can Evrenol, Umut Aral et Gonenc Uyanik.

L’intrigue de The Protector!

L’histoire du spectacle tourne autour d’un commerçant d’Istanbul. Son nom est Hakan Demir

. Il découvre plus tard qu’il est lié à une société secrète dont le devoir est de protéger la ville. Étant membre de la société secrète, il doit agir en tant que protecteur. Il doit devenir le héros de la ville en battant l’immortel et en protégeant sa ville de la destruction.

The Protector est une série dramatique exotique très appréciée par de nombreux fans du monde entier. L’histoire du drame est vraiment bonne. Cela commence lorsque le père adoptif de Hakan est mort. Après sa mort, il découvre qu’il fait partie d’un ordre secret. L’ordre secret fonctionne pour protéger la ville des anciens ennemis. La série est vraiment un bon thriller à surveiller

L’ennemi est beaucoup plus puissant. Mais Hakan n’est qu’un homme. Il est également amoureux d’une fille. La décision principale de sa vie est de savoir s’il doit choisir la guerre ou choisir sa fille. Hakan choisit sa fille. L’intrigue entière de The Protector nous montre ses luttes pour combattre les ennemis dans ces circonstances.

La quatrième saison de l’émission mettra en vedette la distribution originale du retour de l’émission. Aucune nouvelle mise à jour concernant les ajouts à la distribution de la saison 4 de The Protector n’est encore disponible.

Date de sortie!

La première saison de l’émission a été diffusée en décembre 2018. La série a été renouvelée pour trois nouvelles saisons jusque-là. Le dernier épisode de The Protector sera la quatrième saison. Il sortira le 9 juillet 2020 sur Netflix.

La bande-annonce de la saison 4!