La saison 4 de HANDMAID est arrivée. Lisez ici le casting, l’histoire et tout le reste tel que révélé. Pourquoi attendre?? Lisez maintenant !!

Avec l’avènement des séries Web et des entreprises comme Amazon Prime, Netflix et des trucs comme ça, les méthodes traditionnelles de narration ont subi une quantité phénoménale de changements. Aujourd’hui, la façon de raconter des histoires ou même pour cette raison les histoires qui ont bien fonctionné il y a une décennie ne garantit pas le fait que même ce jour-là, elles réussiraient. Cela a forcé les fabricants à opter pour des histoires nouvelles et uniques. Un avantage majeur de ce type est que les réalisateurs peuvent filmer de courtes sections d’une longue histoire en différentes saisons. Au lieu d’une énorme série télévisée, les courtes saisons semblent assez bien fonctionner.

Il y a un autre avantage à des histoires comme celles-ci. Les scénaristes et réalisateurs peuvent voir à quel point chaque histoire est bien comprise par leur public si une saison particulière ne fait pas ses adieux, mais les saisons précédentes ont reçu de bonnes critiques, alors les créateurs peuvent opter pour des modifications dans cette saison ou les saisons suivantes. Donc, cela a fonctionné comme un bon compromis, dans l’ensemble, pour tout le monde, des acteurs aux maisons de production en passant par le public.

Cela étant dit, permettez-moi maintenant de revenir à mon article principal. L’article d’aujourd’hui porte sur une série intitulée The Handmaid. Eh bien, The Handmade en est à sa quatrième saison en ce moment. Et nous allons voir de petits anecdotes, des extraits et d’autres informations similaires liées à l’intrigue, au casting, à l’équipe et à d’autres anecdotes mémorables. Ainsi, The Handmaid a été initialement écrit par l’auteur Margaret Atwood. Cela a été fait en 1985. La série se concentre actuellement sur divers problèmes qui sont assez courants. Presque chaque personne passe par cette situation au cours de sa vie. Plus précisément, des problèmes fondés sur des éléments sociaux et politiques de notre société.

La série est produite par Bruce Miller. Avant la sortie de cette saison, les trois précédentes l’avaient bien reçue. Maintenant, nous devons vous raconter un peu l’histoire. The Handmaid’s Tale met en vedette Elizabeth Moss. Elle est l’une des dramaturges les plus prospères du streaming sur les plateformes de Hulu. La série a gagné un grand nombre de followers et de critiques, tous deux. Pendant ce temps, Kate est la servante. C’est une jeune et magnifique femme. Les vues de l’aile droite sont plus dominantes ici. L’aile gauche perdait pratiquement partout. Il a été remarquablement supprimé. L’Amérique à cette époque chancelait sous le problème de la diminution de la population. Le taux de fécondité était bien moindre. L’atmosphère qui prévalait avait fait glisser Kate dans l’exploitation sexuelle.

Eh bien, nous devons maintenant blâmer la pandémie, vous savez pourquoi? C’est une histoire tellement belle et attachante, si les blocages dans divers pays n’étaient pas imposés, alors nous aurions pu regarder la saison 4 de la série en ce moment. pour l’instant, nous n’avons même pas de date de sortie correcte.

Maintenant, pour le casting et l’équipe:

Ce sont les personnes suivantes que vous verrez au cours de la prochaine saison.

1. Elizabeth Moss {comme June Osborne}

2. Bradley Whitford {en tant que commandant Lawrence}

3. OT Fagbenle {comme Luke}

4. Ann Dowd {comme tante lydia}

5. Samira Wiley {comme Moira}

6. Yvonne Strahovski comme Serena Joy

7. Alexis Bledel comme Emily

8. Madeline Brewer en tant que Janine Lindo

9. Joseph Fiennes en tant que commandant Waterford

