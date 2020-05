La saison 3 d’Orville: quand sortira-t-elle? – Détail de moulage et de tracé que nous avons

– Publicité –



C’est ce que pourrait être son histoire et à quoi s’attendre de la saison 3 d’Orville, y compris quand il pourrait sortir. Produit par Seth MacFarlane, qui joue également sur l’arrangement, notamment Captain Ed Mercer, la distribution d’Orville met en vedette Scott Grimes, Penny Johnson Jerald, Peter Macon et Adrianne Palicki. Ils naviguent sur le vaisseau d’Orville à travers l’espace.

Quel est le statut de renouvellement de la saison 3 d’Orville?

Les fans peuvent célébrer aujourd’hui à la lumière du fait que la saison 3 d’Orville se déroule. La série ne disparaîtra pas perpétuellement, ce qui est discret, malgré le fait qu’elle rendra FOX. Au contraire, Hulu est intervenu et a obtenu l’arrangement pour 11 scènes avec une durée plus longue (en ajoutant environ 10 minutes à chacune). MacFarlane a signalé que l’arrangement à San Diego. Hulu et FOX ont possédé Disney, donc ce devrait être un mouvement constant pour le groupe et le lancer.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 d’Orville?

La production a débuté à la saison 3 d’Orville. Cependant, aucune date de sortie de l’émission n’a été annoncée. Une partie du report est due à la production authentique de scènes.

MacFarlane a rapporté que l’Orville avait commencé à aspirer après un certain temps, ce qui prend du temps pour rembourser et transmettre des scènes, par variété. Il était prévu que la saison 3 soit disponible sur Hulu d’ici 2020.

Quoi qu’il en soit, de la même manière que pour les arrangements et les images animées, le coronavirus a bloqué la création pour The Orville, de sorte que les désirs peuvent ne pas être satisfaits.

Quelle sera l’intrigue?

MacFarlane est heureux du récit détourné de l’émission, alors recherchez-en plus dans la saison 3 d’Orville. Il a également dit que la prochaine saison serait probablement «concrète» pour Orville parce que «son propre monstre», plutôt que seulement un La distance motivée par Star Trek semble, par fil SYFY.

La transition vers Hulu implique que l’arrangement n’est pas, à ce stade, obligé de satisfaire aux directives de communication prohibitives, donc progressivement les sujets qui sont développés pourraient se révéler être le principal facteur de la saison 3.

Il n’y a pas beaucoup de subtilités sur le contenu authentique de Your Orville saison 3. Mais, le co-fabricant et correcteur Tom Costantino a déclaré à Trekzone, il y aura une suite de personnages dont nous nous soucions. Il a ajouté que les journalistes pouvaient répondre aux griefs des fans antérieurs. La satire se concentrera moins et continuera de croître progressivement des intrigues sensationnelles.

