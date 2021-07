La saison 3 de Big Little Lies finira par arriver, selon Shailene Woodley

L’actrice Shailene Woodley a fait allusion à la possibilité d’une troisième saison pour la série populaire de HBO Big Little Lies diffusée en France sur OCS. Shailene Woodley, qui incarne la plus jeune des Monterey 5 de la série, n’a pas chômé depuis la sortie de la deuxième saison en 2019. En plus de tourner pour la romance d’époque Last Letter From Your Lover de Netflix, dont la diffusion est prévue cet été, les spectateurs peuvent voir Woodley dans le prochain thriller Misanthrope et le drame juridique STX Désigné coupable.

Big Little Lies a été lancée en 2017 et a mis en vedette Shailene Woodley, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz et Laura Dern dans le rôle des cinq femmes principales de la série, les Monterey 5. La série comptait également une liste impressionnante d’acteurs secondaires, dont Adam Scott, Alexander Skarsgård et Meryl Streep. Basées sur le roman de 2014 du même nom, la première et la deuxième saison suivent la vie des cinq femmes qui vivent dans la belle ville côtière de Monterey, en Californie. Witherspoon et Kidman ont été deux des nombreux producteurs de la série. La société de médias de Witherspoon, Hello Sunshine, est l’une des sociétés de production à l’origine de la série.

Lors d’une récente interview avec THR, Woodley s’est ouverte sur un certain nombre de sujets personnels, parmi lesquels son envie de lancer une troisième saison pour la célèbre série de HBO. Alors que Kidman a fait allusion à une saison 3 pour Lies dans une interview de 2020 avec Marie Claire, peu de choses ont été divulguées par les autres membres du casting jusqu’à présent. Woodley n’a pas dit que quelque chose d’officiel était prévu, mais elle a noté que c’était une question de synchronisation des emplois du temps de chacun. Alors que la pandémie de COVID-19 a mis un coup d’arrêt inévitable à la production industrielle, les autres membres du casting semblent impatients de remettre la série en marche.

Nous disons tous constamment : « Quand est-ce qu’on fait la saison 3 ? Comment faire pour que ça arrive ? J’aimerais dire, en touchant du bois, que c’est en train d’arriver. »

L’approche naturelle de Woodley est une technique qu’elle décrit comme celle qu’elle a utilisée pour le personnage de Jane dans la série. En tant qu’outsider extrêmement talentueux dans un océan de grands acteurs, le personnage discret de Woodley représente directement la qualité de sa personnalité dans la vie réelle. Bien qu’elle ait réussi à s’occuper d’une longue liste de projets créatifs, l’actrice a passé du temps avec son fiancé Aaron Rodgers.

HBO a réussi à donner aux fans un avant-goût de suspense avec des acteurs de la série, avec des séries comme The Undoing, avec Kidman. Avec huit Emmys à son actif et une moyenne de 10 millions de téléspectateurs par épisode, la demande d’une suite de Big Little Lies est inévitable. La tension inhérente qui se construit dès le début de la série a atteint un niveau record lorsque le personnage de Streep est entré dans le jeu. À la lumière de la façon dont la deuxième saison s’est terminée, les spectateurs seront impatients de voir comment le destin va se jouer pour les personnages après que la Bonnie de Kravitz ait décidé de faire sa confession choquante.