La saison 2 de Truth Seekers est-elle confirmée? Le statut de renouvellement de la série Amazon explorée – .

La saison 2 de Truth Seekers est-elle confirmée? Explorons le statut de renouvellement de la série Amazon et considérons quand de nouveaux épisodes peuvent atteindre les fans.

Fan de comédie?

Fan d’horreur?

Eh bien, Truth Seekers offre au public le meilleur des deux mondes!

Quand on réfléchit à la riche histoire des comédies d’horreur, il y a une multitude de joyaux qui se démarquent, que ce soit Zombieland, Ce que nous faisons dans l’ombre, Armée des ténèbres, Crier ou Les effrayants.

Beaucoup diront que le meilleur mélange des deux genres au cours des dernières décennies est celui de 2004. Shaun des morts.

Heureusement, les fans ont aimé regarder Nick Frost plonger ses orteils dans le sous-genre une fois de plus aux côtés de son collaborateur fréquent Simon Pegg et de Malcolm McDowell, Samson Kayo, Amma D’Arcy et plus encore dans Truth Seekers, qui a atterri sur Amazon Prime Video sur Vendredi 30 octobre 2020.

Certains ont fait un travail très rapide de ses huit épisodes appétissants et envisagent déjà ce que l’avenir nous réserve…

toujours de Truth Seekers, Amazon Studios et al., IMDb

La saison 2 de Truth Seekers est-elle confirmée?

Non, la saison 2 n’est pas confirmée, mais les principaux membres de la distribution ont confirmé qu’ils aimeraient revenir pour plus d’épisodes.

S’adressant à Digital Spy, Nick a révélé: «J’adorerais voir où ça va et j’aimerais avoir la chance de manger plus de biscuits dans la camionnette avec Samson.»

De même, Samson a déclaré: «J’adorerais faire une autre saison, ce serait génial.»

Il est probable qu’Amazon gardera un œil attentif sur les chiffres d’audience en novembre et évaluera le nombre de personnes qui se sont connectées avant de déterminer si le renouvellement est justifié.

Bien sûr, la fin de la saison comprend le potentiel pour les acteurs et l’équipe de raconter beaucoup plus d’histoires, il ne fait donc aucun doute que la saison 1 plus proche facilite une autre saison.

Cependant, si le renouvellement de la série est confirmé, le public ne devrait pas s’attendre à plus d’épisodes de sitôt.

Digital Spy reconnaît que de nombreux membres clés de la distribution et de l’équipe sont actuellement occupés à travailler sur d’autres projets. Susan Wokoma a déjà parlé de son intention de ramener Année du lapin dans un proche avenir, Nick Frost travaille sur la prochaine série de Joss Whedon Les Nevers, Samson Kayo travaille sur Sang – également avec Julian Barratt – et Simon Pegg travaille sur Mission impossible versements en Italie.

Donc, peut-être qu’une date de sortie début 2022 est plus probable si elle est renouvelée.

Escape room, quelqu’un?

Si vous avez hâte de passer plus de temps avec Truth Seekers, cela vaut peut-être la peine de consulter l’aventure à distance Truth Seekers.

C’est une salle d’évasion virtuelle en direct présentée par Prime Video qui est disponible pour une durée limitée; Digital Spy ajoute qu’il fonctionne jusqu’au mercredi 18 novembre 2020.

C’est gratuit de réserver!

Depuis que la série est arrivée sur Amazon Prime Video, elle a gagné de nombreux fans et des éloges sur Twitter.

Découvrez une sélection de tweets:

Si vous aimez Simon Pegg et Nick Frost, vous devez regarder Truth Seekers, c’est tellement bon! – CRIMES (@ DamnGoose16) 31 octobre 2020

OMG @JillMonroe a recommandé Truth Seekers et c’est comme… Doctor Who mais des fantômes au lieu d’étrangers et aussi The Doctor a une terrible chaîne YouTube. C’EST SI BON! – BUY NIGHTMARE BORN ON SALE 27/10/20 (@Jenny_Trout) 31 octobre 2020

