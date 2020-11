La saison 2 de The Witcher a arrêté la production après des tests COVID-19 positifs – / Film

Production de la deuxième saison de la série épique fantastique Le sorceleur est en cours aux studios Arborfield, à l’ouest de Londres, depuis août. Mais la série Netflix a rencontré son premier hic après la reprise de la production, car plusieurs tests COVID-19 positifs ont été confirmés, obligeant la série à arrêter temporairement de tourner.

La date limite a des nouvelles sur Le sorceleur la saison 2 arrête la production après plusieurs tests de coronavirus positifs. Aucun des tests positifs ne concerne les acteurs principaux et ceux qui ont été testés positifs ont été isolés. En outre, il y aura une série supplémentaire de tests isolés pour tous ceux qui travaillent sur la série pour s’assurer que tous les cas positifs sont identifiés et mis en quarantaine du reste de la distribution et de l’équipe. Pour le moment, il n’est pas clair quand la production pourrait reprendre.

Ce n’est pas la première fois Le sorceleur la saison 2 avait des problèmes de coronavirus. De retour au début de la propagation de la pandémie en mars, acteur Kristofer Hivju a reçu un test positif. Après cela, la production s’est complètement arrêtée et n’a repris qu’en août dernier, car le Royaume-Uni avait arrêté toutes les productions cinématographiques et télévisuelles. Le Royaume-Uni est actuellement à nouveau verrouillé, mais les productions sont autorisées à continuer à tourner tant qu’elles respectent les directives strictes établies pour empêcher la propagation du virus.

Dans la deuxième saison de Le sorceleur, Henry Cavill (Mission: Impossible – Fallout, l’homme d’acier) reprend son rôle de Geralt of Rivia, aux côtés de Anya Chalotra comme Yennefer et Freya Allan comme Ciri, et Joey Batey comme le barde préféré de tous, Jaskier.

En plus des membres du casting de retour, la série intensifie son casting, amenant une foule de nouveaux visages à affronter Geralt de Rivia. Le casting de la saison 2 comprend Le Trône de Fer alun Kristofer Hivju comme Nivellen, Yasen Atour (Jeune Wallender) comme Coen, Agnès Bjorn comme Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) comme Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Rapide et furieux 9) comme Eskel, Aisha Fabienne Ross (La fille danoise) comme Lydia, et récemment diplômée Mecia Simson comme Francesca.

The Witcher season 2 devrait sortir en première sur Netflix dans le courant 2021, mais cela pourrait facilement être retardé. En attendant, regardez les premières images de la saison à venir ici.

Basé sur la série de livres fantastiques la plus vendue, THE WITCHER est une histoire épique sur le destin et la famille. L’histoire des destins entrelacés de trois individus dans le vaste monde du continent, où les humains, les elfes, les sorceleurs, les gnomes et les monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas facilement identifiés.

Articles sympas sur le Web: